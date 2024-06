Risultati eletti Pd, voti preferenze Elezioni Europee 2024/ Seggi e nomi degli europarlamentari con PSE

RISULTATI LISTA PD ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024: VOTI PREFERENZE E IPOTESI SEGGI ELETTI, DECARO BOOM

C’è un clima di festa nel Pd per i risultati alle Elezioni Europee 2024 e per i dati che arrivati su voti e preferenze, che si traducono in eletti al Parlamento europeo col Pse. La segretaria Elly Schlein commenterà alle ore 12 in conferenza stampa l’esito del voto, ma intanto ha espresso la sua soddisfazione non solo perché il Partito Democratico è il secondo partito in Italia, ma soprattutto perché è sopra il 20%, mentre Enrico Letta prese il 19%, ha ridotto la distanza da Fratelli d’Italia della rivale Giorgia Meloni e ha doppiato M5s. Questo non vuol dire che la sfida per la leadership nel campo largo sia risolta, ma intanto può annotare i risultati ottenuti dai suoi candidati.

Tra gli eletti del Pd c’è Antonio Decaro con circa 500mila preferenze ottenute nella Circoscrizione Sud, dove ha fatto meglio della capolista Lucia Annunziata, che invece ne ha raccolte circa 240mila, che ha fatto meno di Cecilia Strada, la quale al Nord-Ovest ha incassato 270mila voti. Ma l’ex sindaco di Bari ha fatto meglio anche di Stefano Bonaccini, che ha raccolto 380mila preferenze circa al Nord-Est. Per quanto riguarda il Nord-Ovest, il più votato nel Pd è Giorgio Gori, tra gli eletti con Alessandro Zan. Nella Circoscrizione Centro, invece, spiccano Dario Nardella e Nicola Zingaretti, rispettivamente con 100mila e 80mila preferenze circa. Ma con i dati definitivi che si vanno completando in questi minuti, il condizionale è d’obbligo. Per quanto riguarda la proiezione dei seggi, il Pd dovrebbe ottenerne 22 al Parlamento europeo, due in meno di Fratelli d’Italia.

CANDIDATI PD ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024: TUTTI I NOMI PER IL PARLAMENTO UE

In attesa dei risultati Elezioni europee 2024 per il voto di sabato 8 e domenica 9 giugno, gli elettori hanno fatto le loro scelte per i 76 rappresentanti per l’Italia in Parlamento: prima di capire quali saranno eletti del PD, per il Partito Democratico la lista dei candidati è stata depositata annunciando anche che ufficialmente scenderanno in campo la segretaria di partito Elly Schlein ed il presidente Stefano Bonaccini. Tra gli altri nomi dei candidati dem più importanti, spiccano sicuramente quello di Giorgio Gori, Alessandro Zan, Nicola Zingaretti, Dario Nardella e Lucia Annunziata. I temi essenziali del programma elettorale del partito saranno: il salario minimo, i problemi ambientali e l’inquinamento, la giustizia sociale e le guerre. Leit motiv del gruppo: “L’Europa che vogliamo“. Ecco tutti i nomi dei candidati delle varie liste nelle circoscrizioni.

– Nord Ovest: : Cecilia Strada, Brando Benifei, Irene Tinagli, Alessandro Zan, Antonella Parigi, Giorgio Gori, Eleonora Evi, Pierfrancesco Maran, Patrizia Toia, Davide Mattiello, Elena Accossato, Emanuele Fiano, Monica Romano, Fulvio Centoz, Lucia Artusi, Fabio Pizzul, Donatella Alfonso, Luca Jahier, Paola Giudiceandrea, Fabio Bottero.

– Nord Est: Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado, Ivan Pedretti, Elisabetta Gualmini, Alessandro Zan, Alessandra Moretti, Sara Vito, Sara Ferrari, Antonio Mumolo, Giuditta Pini, Marcello Saltarelli, Silvia Panini, Lozenzo Gennari, Sara D’Attorre, Andrea Zanoni.

– Centro: Elly Schlein, Nicola Zingaretti, Camilla Laureti, Marco Tarquinio, Beatrice Covassi, Dario Nardella, Daniela Rondinelli, Matteo Ricci, Elena Improta, Humberto Insolera, Alessia Morani, Marco Pacciotti, Teresa Bartoli, Antonio Mazzeo, Michele Franchi.

– Sud: Lucia Annunziata, Antonio Decaro, Pina Picierno, Sandro Ruotolo, Jasmine Cristallo, Francesco Forte, Manola Di Pasquale, Luigi Tassone, Shady Alizadeh, Franceso Todisco, Giuseppina Paterna, Nicola Campanile, Annamaria Becci, Massimo Schiavone, Georgia Tramacere, Raffaele Topo, Carmela Saulino, Gianmario Spada.

– Isole: Elly Schlein, Antonio Nicita, Lidia Tilotta, Pietro Bartolo, Angela Quaquero, Giuseppe Lupo, Maria Flavia Timbro, Giuseppe Belvisi.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE EUROPEE 2019

Nei risultati delle ultime elezioni europee del 2019, il PD alle Europee risultò come il secondo partito più votato, dopo il trionfo della Lega con il 34,3% delle preferenze. Il Partito Democratico quindi ottenne il 22,4% sorpassando il Movimento 5 Stelle che invece scese al 17,1%. Nella lista degli eletti PD per circoscrizione:

– Nord Ovest: Giuliano Pisapia, Irene Tinagli, Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Brando Benifei.

– Nord Est: Carlo Calenda, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Alessandra Moretti.

– Centro: Simona Bonafè, Pietro Bartolo, David Maria Sassoli, Massimiliano Smeriglio.

– Sud: Franco Roberti, Giuseppe Ferrandino, Cozzolino Andrea, Giuseppina Picierno.

– Isole: Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Andrea Soddu.











