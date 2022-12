Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Manovra, ok della Camera: 197 si, 129 no, 2 astenuti

Ultime notizie, sparatoria in centro culturale curdo a Parigi

Sono 3 i morti ed altrettanti i feriti, uno dei quali si trova in ospedale in condizioni gravissime, dopo la sparatoria avvenuta stamani in un centro culturale del X° arrondissement della capitale francese. Per questo fatto la polizia ha arrestato un uomo che ha dei precedenti per azioni contro i migranti e che era uscito da poco dal carcere, dove era stato imprigionato sempre per attacchi di natura xenofoba.

Gli obiettivi contro i quali sono stati esplosi gli spari sono tre, tutti vicini e gestiti da curdi. Secondo le prime notizie diffuse dal quotidiano parigino Le Monde, tutti i morti erano militanti curdi e i colpi d’arma da fuoco esplosi sono sti in tutto otto, che hanno creato immediatamente un grosso panico in strada. Per questo fatto è stata aperta una inchiesta con reati che vanno dall’omicidio alla violenza aggravata. Del caso si è interessata anche Elisabeth Borne, che ha definito la sparatoria un “atto odioso”, precisando che le indagini per chiarire l’accaduto sono state immediatamente aperte.

Ultime notizie, muore un operaio travolto da un tir a Civitavecchia

Nella mattina di ieri un operaio è morto all’interno di un’area di servizio sulla Roma – Civitavecchia. L’uomo stava svolgendo dei lavori per conto della società Giove Clear della quale è dipendente, quando è stato travolto da un tir. Per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale è intervenuta la Polstrasda, e sul posto, oltre ai responsabili della Giove Clear, sono arrivati anche quelli di Autostrade per l’Italia. La società per la quale lavorava l’operaio ha inviato un messaggio alla famiglia dichiarando tutta la propria vicinanza e mettendosi completamente a disposizione.

Ultime notizie, rapimento a Roma nella zona di Ponte Milvio

Un ragazzo di 20 anni, Danilo Valeri, è stato rapito alle 2 della notte scorsa a Roma in un locale della zona di Ponte Milvio. Il rapimento è avvenuto al Moku, uno dei posti della movida romana, ed è stato eseguito da un gruppo di 6 persone che hanno costretto il ragazzo ad entrare in una macchina. Le ricerche del ragazzo da parte delle forze dell’ordine sono ancora in corso. Il padre di Danilo Valeri, alcuni mesi fa fu preso di mira e gambizzato.

Una prima testimonianza, rilasciata da un cameriere del locale, afferma che al suo interno non sono avvenute colluttazioni. Danilo Valeri abita in una zona romana, quella di San Basilio, già nota alle forze dell’ordine e la sua famiglia è nota per precedenti legati alla droga. Il cellulare del ragazzo risulta spento.

Ultime notizie, il report settimanale del Covid

Secondo i dati settimanali del Ministero della Salute questa settimana si è avuto un calo dell’indice Rt che è sceso allo 0,91%. In calo anche i numeri dei ricoverati in terapia intensiva, il report settimanale: indice Rt scende allo 0,91, in calo anche le terapie intensive. Il dato dell’indice rimane sotto la soglia epidemica. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei reparti ospedalieri di terapia intensiva, dal 3,2% della settimana precedente, si è passati al 3,1% con un leggerissimo calo.











