Le ultime notizie di oggi le dedichiamo prima di tutto ad un nuovo vasto incendio che è scoppiato nelle scorse ore in quel di Los Angeles. A 60 km circa a nord della metropoli California, ben 19mila residenti sono stati evacuati a seguito appunto del rischio che le fiamme possano minare la loro vita. Tutta colpa di un incendio boschivo che si è registrato nei pressi del lago Castaic, non troppo distante da Santa Clarita, quando in Italia erano le ore 20:00, quindi ieri sera.

Già diversi gli ettari di terra andati in fumo, e anche se la zona bruciata non è densamente abitata, a non troppa distanza c’è un centro dove vivono molte persone, da qui l’ordine di evacuazione. Come per l’incendio del 7 gennaio scorso, anche in questo caso le fiamme sono alimentate da un forte vento che stanno mettendo a dura prova gli interventi dei vigili del fuoco.

Ultime notizie, neonata rapita a Cosenza ritrovata

E’ durato circa tre ore il dramma di una coppia di Cosenza la cui neonata è stata portata via da una clinica, la Sacro Cuore, situata in centro città. A pochi giorni dal parto una donna si è presentata nella stanza di Valeria, una 24enne (con già un figlio di sei anni), dicendo di essere una infermiera e di dover portare la neonata, la piccola Sofia, a fare una visita dal pediatra.

Tutto normale ha pensato la madre, in quel momento in stanza con la suocera: peccato però che quella non fosse una infermiera bensì una donna, Rosa Vespa, che da anni cercava di diventare madre e che da giorni stava studiando le cliniche e gli ospedali del paese assieme al marito, il senegalese Aqua Moses, per rapire appunto un neonato. Nove mesi prima aveva iniziato la sua messinscena, dicendo di essere rimasta incinta a parenti ed amici poi lo scorso 8 gennaio aveva pubblicato un post su Facebook in cui annunciava l’arrivo di Ansel, il loro primogenito. Era tutto falso così come era finta la festa che era stata organizzata a casa dei due all’uscita dalla clinica di Rosa Vespa: quando i carabinieri li hanno rintracciati stavano ancora festeggiando, ma dai sorrisi e dal divertimento si è passati in breve tempo alle manette.

Ultime notizie, prima prova di Lewis Hamilton in Ferrari

Dopo l’arrivo ufficiale di Lewis Hamilton in Ferrari nella giornata di ieri la superstar inglese ha provato per la prima volta la Rossa, girando nel circuito di Fiorano. In attesa della presentazione della monoposto che correrà il mondiale di Formula 1 2025, Lewis Hamilton è sceso in pista con la SF-23, la vettura di due anni fa, mentre per la nuova vettura bisognerà aspettare meno di un mese, il prossimo 18 febbraio.

Ovviamente in estasi i tifosi che ieri mattina, in una nebbia spettrale e nel freddo, hanno visto da lontano Lewis Hamilton in pista, assieme a giornalisti e fotografi, che per l’occasione sono accorsi in massa. Si tratta quindi di un primissimo approccio del 7 volte campione del mondo con la monoposto di Maranello, che comunque sarà profondamente differente rispetto alla vettura che correrà il prossimo campionato.

Ultime notizie, Trump prepara dazi contro l’Ue

La politica protezionista di Donald Trump è iniziata in pompa magna. Il tycoon ha firmato una serie quasi infinita di provvedimenti con l’obiettivo di tutelare l’economica americana dalle influenze delle potenze straniere, mettendo nel mirino in particolare la Cina, ma anche l’Unione Europea. N

ei confronti del Vecchio Continente il presidente americano non si è nascosto, spiegando che introdurrà dei nuovi dazi, più alti rispetto a quelli attuali, precisando a suo modo di vedere uno squilibrio commerciale fra i due continenti. Secondo Trump la situazione attuale sarebbe una ingiustizia. Fra i prossimi provvedimenti anche il salvataggio di TikTok, e a riguardo lo stesso tycoon si è detto favorevole ad un acquisto da parte dell’amico Elon Musk, anche se tale notizia era stata smentita seccamente dai vertici della stessa applicazione.

Ultime notizie, la giornata degli Australian Open

Seconda giornata dei quarti di finale agli Australian Open, con impegnati i due italiani, Sonego e Sinner. Il primo a scendere in campo è stato Lorenzo Sonego che purtroppo non è riuscito ad approdare alla semifinale, fermato dal tennista americano Ben Shelton che ha vinto in 4 set molto combattuti con Sonego che ha dato veramente il tutto per tutto.

Sarà così lo statunitense ad affrontare in semifinale Jannik Sinner, che da parte sua ha messo a segno un successo nettissimo contro l’australiano De Minaur, che in carriera ha sempre battuto. In questo caso il match tra i due è stato sempre in discesa per il tennista azzurro che ha vinto in tre set, con il punteggio di 6 – 3, 6 – 2, 6 – 1, lasciando all’avversario soltanto 6 games. Venerdì saranno quindi Sinner e Shelton che si affronteranno in semifinale mentre nell’altra saranno di fronte Djokovic e Zverev.

Ultime notizie, piattaforma petrolifera incendiata nel mare Adriatico

Una piattaforma petrolifera che si trova nel mare Adriatico, a circa 10 miglia dalla costa di Vasto, ha subito un incendio per il quale è stato necessario l’intervento di unità della guardia costiera che ha portato in salvo gli operai che stavano lavorando sulla struttura, di proprietà di una azienda greca, la Energean.

Dopo lo spegnimento dell’incendio, arrivato intorno alle 18.00 di oggi pomeriggio, sono iniziate le operazioni di bonifica della struttura e della sua messa in sicurezza. Al momento attuale l’incendio non ha provocato vittime né feriti, ma 26 persone sono state evacuate.

Ultime notizie, due vittime in Baviera per l’aggressione a un gruppo di bambini che frequentavano l’asilo

Due vittime, una delle quali un bambino di 2 anni, sono il tragico bilancio di una aggressione effettuata ieri da un uomo, nel parco Schöntal, che si trova nel centro della cittadina di Aschaffenburg. Il gruppo di bambini aggrediti si trovava in quel momento al difuori dell’asilo insieme agli educatori.

L’assalitore, armato di un coltello, ha ferito altre 3 persone, che fortunatamente non si trovano in pericolo di vita. Una dei feriti è un’altra bambina di due anni e mezzo, di origine siriana. La polizia locale, intervenuta sul posto, ha comunicato che l’aggressore, un afghano di 28 anni, è stato arrestato ma non si conoscono ancora le cause della vicenda.

Ultime notizie, svelati i nomi dei co-conduttori della 1° serata del Festival di Sanremo

Con una telefonata in diretta al programma di RaiUno, Mezzogiorno in famiglia, Carlo Conti ha annunciato che la coppia di amici che lo aiuterà nella conduzione della prima serata del Festival, sarà formata dalla conduttrice del programma, Antonella Clerici, e da Gerry Scotti, uno dei volti più noti delle reti Mediaset, che ha ottenuto la liberatoria per partecipare all’evento da parte della stessa azienda. Come aveva promesso, Carlo Conti sta portando sul palco del Festival un gruppo di amici di lunga data e nel corso della telefonata ha ricordato anche lo scomparso Fabrizio Frizzi.