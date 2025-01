E’ stata fortunatamente ritrovata la neonata che era stata rapita in quel di Cosenza. Dopo solo 24 ore la piccola appena nata è stata ridata ai suoi genitori, dopo che ha polizia ha fermato una coppia, un uomo e una donna, presunti autori del gesto choc. La neonata era stata portata via dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza attorno alle ore 18:30 di ieri, martedì 22 gennaio 2025.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Trump stravolge gli USA: via dall'Oms, stop Green Deal e...

Si trovava in compagnia della madre, una donna di 27 anni, e della sua nonna (suocera della mamma), quando ad un certo punto è arrivata una donna che indossava la mascherina, e dicendo di essere una puericultrice, colei che assiste appunto i neonati e i bimbi. Ha quindi detto che avrebbe dovuto prelevare la neonata per portarla ad una visita di rito del pediatra ma quando ha preso la piccola, invece di recarsi dal medico si è allontanata dalla stessa struttura.

Rimini, ragazzini aggrediscono soldati dopo rissa/ "Vi sgozzo, vi ammazzo tutti come facciamo in Tunisia"

NEONATA RAPITA A COSENZA: LA FINTA PUERICULTRICE

Nel frattempo la mamma della neonata e la nonna, vedendo che la “visita” stesse durando troppe tempo, hanno iniziato ad allarmarsi, chiedendo poi informazioni, anche perchè temevano qualche complicazione fisica, ma alla fine la realtà è stata ancora peggio: la bimba era stata infatti rapita e portata via dalla clinica.

Le telecamere di sicurezza hanno ripreso l’intera scena e si vede la finta puericultrice con in braccio la neonata per poi adagiarla su un ovetto, ed essere raggiunta da un uomo con un cappellino. Provano a mettere la bimba nell’ovetto, ma non riuscendoci decidono di allontanarsi con la stessa in braccio, per poi entrare in auto ed allontanarsi. Immediatamente è scattata la chiamati ai soccorsi, con le forze dell’ordine che hanno iniziato a cercare i due rapitori, con vari posti di blocco. Alla fine una pattuglia ha individuato la coppia, ancora in auto e ancora con la neonata a bordo, per poi fermarla e mettere in salvo la bimba.

Giulio Regeni, la madre: "Sul corpo vidi la brutalità delle torture"/ "Una suora disse che era un martire"

NEONATA RAPITA A COSENZA: UN GIALLO

Una storia decisamente misteriosa, anche perchè, come riferisce TgCom24.it, la mamma e il papà della bimba sono due persone normali, così come l’intera famiglia: la madre ha 27 anni e fa la casalinga, mentre il papà ha 29 anni e lavora alla Conad. I due hanno inoltre un altro figlio di 6 anni: perchè questo rapimento quindi? E’ stata una scelta casuale o volevano fare del male a quella famiglia?

Difficile dirlo, fatto che sta gli inquirenti hanno aperto una indagine per ricostruire nel dettaglio cosa sia accaduto e ad aiutare nel ritrovare la piccola rapita è stato il sistema di videosorveglianza della clinica di Cosenza, che fortunatamente ha funzionato alla perfezione, e che ha permesso di dare un volto ai due rapitori. Il responsabile della clinica, Saverio Greco, ha fatto sapere che solitamente non si chiedono i documenti di identità alle persone che fanno visita, ma ovviamente quanto accaduto potrebbe far ripensare i sistemi di sicurezza.