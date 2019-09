Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Ocean Viking sbarcherà a Messina (23 settembre 2019)

Ocean Viking può far sbarcare i 182 migranti soccorsi davanti alla Libia in tre occasioni diverse. Fonti del Viminale hanno fatto sapere che il ministero ha assegnato un porto sicuro alla nave di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere, nello specifico quello di Messina. Tra i migranti a bordo ci sono 14 bambini, la più piccola di appena 8 giorni. Ma di migranti si parlerà oggi a Malta, visto che è in programma un vertice dei ministri degli interni di Italia, Francia e Germania. Si tratta di una riunione molto attesa, il cui esito non è scontato, visto che non è detto che si arrivi a mettere nero su bianco il principio della rotazione dei porti di sbarco e della redistribuzione dei migranti. C’è la possibilità concreta che altri Paesi entrino nel numero di quelli che fanno parte del meccanismo automatico di ripartizione. Questo vorrebbe dire ridurre il “carico” per quei paesi che si sono dichiarati “volenterosi”.

È l’imprenditore Vincenzo Bianconi il candidato alla presidenza dell’Umbria frutto dell’alleanza Pd-M5s per le elezioni in Umbria previste per il 27 ottobre. E pensare che, come Francesca Di Maolo, aveva detto no alla proposta arrivatagli. Luigi Di Maio aveva incontrato entrambi, visto che tutte e due le candidature erano sul tappeto, e il Pd aveva dato il suo via libera all’operazione. Ma il “no” di Di Maolo è stato irremovibile. Non se la sentiva di lasciare la guida dell’Istituto Serafico, struttura che accoglie bambini con disabilità fisiche e psichiche. Neppure la telefonata del premier Giuseppe Conte le aveva fatto cambiare idea. Stessi segnali da Bianconi, poi Dario Franceschini ha tentato l’ultima offensiva e l’imprenditore di Norcia, alla guida della Federalberghi regionale, ha poi sciolto la sua riserva. C’è grane soddisfazione nel Pd e nel M5s dopo l’annuncio. Entusiasti sia Nicola Zingaretti che Luigi Di Maio.

Doppietta Ferrari nel GP di Singapore 2019 di Formula 1. Terza vittoria di fila per il Cavallino: non accadeva da 10 anni una striscia così positiva. Ma sul gradino più alto del podio non c’era Charles Leclerc, bensì Sebastian Vettel, tornato al successo 392 giorni dopo la sua ultima vittoria. Il compagno di scuderia, partito dalla pole, è finito alle spalle del tedesco dopo una strategia del muretto per quanto riguarda i pit stop che ha favorito Vettel. Terza la Red Bull di Max Verstappen, fuori dal podio le Mercedes, con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas rispettivamente al quarto e quinto posto. Un esito non previsto dalla Ferrari, visto che la pista non era favorevole alle rosse. Ma gli aggiornamenti aerodinamici sulle SF90 si sono rivelati utili già dalle qualifiche.

Ultime notizie, razzismo in Italia: allarme di Infantino

Allarme razzismo in Italia. A lanciarlo è Gianni Infantino, presidente della Fifa. «In Italia la situazione del razzismo non è migliorata e questo è grave. Bisogna combatterlo con l’educazione, condannando, parlandone, non si può avere razzismo nella società e nel calcio». Il riferimento è a quanto accaduto durante Atalanta-Fiorentina, disputata a Parma. La partita è stata interrotta per circa tre minuti a causa dei cori discriminatori nei confronti di Dalbert. «Faccio i miei complimenti a Orsato per aver interrotto la partita di Parma. Non è mai facile prendere certi decisioni mentre si sta giocando». Presente a San Siro per assistere al derby di Milano, ha parlato a 90° minuto, spiegando che il rimedio è fare come nel calcio inglese: cacciare senza sconti i responsabili. «Ogni volta che succede qualche cosa ne parlano tutti, poi si tende a dimenticare. Bisogna invece esser pesanti e combattere il razzismo, senza abbassare mai la guardia, con pene esemplari».



