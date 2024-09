Ultime notizie, tragedia a Paderno Dugnano

Una tragedia familiare, con un triplice omicidio è avvenuta a Paderno Dugnano. Le vittime sono il padre, la madre ed un figlio di 12 anni. A chiamare il 112 durante la scorsa notte, per segnalare il delitto è stato l’altro figlio di 17 anni che ha dichiarato di aver ucciso il padre dopo che questi aveva accoltellato sia la madre che il fratello. Anche il padre è stato ucciso con colpi dello stesso coltello dopo che il 17enne lo aveva tolto all’uomo. Dopo i primi accertamenti condotti sulla scena del crimine il 17enne è stato portato in casrrma ed interrogato. Dopo aver confermato quello che aveva già dichiarato, il 17enne è crollato e ha ammesso di aver ucciso lui sia i genitori che il fratello dopo che nella serata precedente era stato festeggiato il compleanno del padre.

Moussa Sangare, come si è nascosto dopo l'omicidio Sharon Verzeni/ La sorella: "Droghe? Non era più lui"

Ultime notizie: trovati morti sei ostaggi a Gaza

Rabbia in Israele dopo che a Gaza sono stati recuperati i corpi di sei ostaggi che erano stati rapiti durante il rave nel giorno dell’inizio della crisi in Medio Oriente, con l’attacco dei miliziani di Hamas. Tre di questi ostaggi erano nella lista dei possibili rilasci se fosse stato trovato un accordo finale nelle trattative che stanno andando avanti ormai da settimane. Uno dei corpi è quello di Hersh Goldberg-Polin, che nel tempo era divenuto il volto simbolo degli ostaggi israeliani. Subito dopo la notizia del ritrovamento è esplosa la rabbia delle famiglie, visto che si pensava che, al contrario degli anziani rapiti insieme a loro, e per i quali si sono da tempo perse le speranze di rilascio, i giovani potessero invece essere salvati. Le famiglie hanno dichiarato che sono pronte a tutte le azioni necessarie contro il governo, anche di paralizzare Israele.

PADERNO DUGNANO, 17ENNE CONFESSA: “HO UCCISO TUTTA LA FAMIGLIA”/ Morti padre, madre e fratello: la svolta

Ultime notizie: missili su Kiev

Incendi a Kiev nella notte, in seguito a un attacco missilistico russo sulla capitale ucraina. Come riferito dalle autorità, ci sarebbero dei feriti. Il capo dei servizi d’emergenza ha spiegato che “detriti sono caduti in Holosiivskyi, Sviatoshynskyi, Dniprovskyi e Shevchenkivskyi”.

Ultime notizie: Charles Leclerc vince a Monza

Gran Premio d’Italia in rosso con la vittoria di Charles Leclerc su Ferrari che si aggiudica la prima posizione con una tattica di gara diversa dalle due McLaren di Piastri, secondo, e Norris, terzo, con un solo pit stop. La giornata Ferrari è stata completata dal quarto posto di Carlos Sainz, mentre il leader del mondiale Verstappen, si è classificato sesto, chiudendo tra le due Mercedes di Hamilton e Russell. Le due McLaren avevano dominato le prove, ma la Ferrari fin dall’inizio ha dato loro filo da torcere e nel finale, grazie alla tattica di gara ha avuto ragione di tutto il gruppo con Leclerc che ha bissato il successo ottenuto, sempre a Monza, nella sua prima stagione in rosso. La testa della classifica resta comunque a Verstappen.

Aaron Engl, escluso omicidio per 24enne trovato morto semi decapitato/ "Sulla motosega solo le sue impronte"

Ultime notizie: Marc Marquez vince il GP d’Aragon

Dopo 3 anni Marc Marquez torna a vincere un Gran Premio della MotoGP bissando nella gara di ieri il successo della gara sprint del giorno precedente. Dietro di lui si è piazzato il connazionale Martin che allunga in testa al mondiale davanti a Bagnaia, che dopo il nono posto della sprint di sabato, ieri è uscito di scena a causa di una caduta dopo essere stato urtato da Alex Marquez. Ora il vantaggio dello spagnolo sull’italiano è di 23 punti.