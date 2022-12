Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Zelensky in volo verso gli Usa: incontrerà Biden

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sarebbe in volo in queste ore verso gli Stati Uniti. A comunicarlo sono state due fonti, rimaste volutamente anonime, alla Cnn, noto network americano, così come si legge sul sito dell’agenzia Ansa. Una volta giunto sul suolo a stelle e strisce Zelensky si recherà a Washington dove incontrerà il presidente Joe Biden alla Casa Bianca per poi intervenire al Congresso americano.

MONDIALI/ Quel giorno a discutere della sua vocazione con Messi "il missionario"

Stando a quanto riportato dal sito Axios, il leader dell’Ucraina dovrebbe parlare al Congresso per ringraziare a seguito dei miliardi di dollari di aiuti ricevuti in questi 300 giorni e passa di conflitto con la Russia, ma anche per chiedere nuove fondi e ancora armi. Stando a quanto fatto sapere dalla Cnn, i due presidente discuteranno “del nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev che include anche i missili Patriot”. Si tratta della prima visita di Zelensky negli Stati Uniti da quando è scattata l’invasione di Mosca.

Solstizio d'inverno 2022 oggi, 21 dicembre: cos'è/ Giorno più corto dell'anno: perché

Ultime notizie, Gianluca Vialli ricoverato a Londra

Ore di ansia per Gianluca Vialli. L’ex calciatore ed ex tecnico, collaboratore di Roberto Mancini nella nazionale italiana, è stato ricoverato nelle scorse ore in una clinica di Londra, città dove lo stesso Vialli vive da anni. Si tratta di una conferma circa l’aggravarsi delle sue condizioni fisiche alla luce dell’annuncio dato dallo stesso ex giocatore lo scorso 14 dicembre circa la necessità di prendersi una pausa dagli impegni di lavoro proprio per curarsi al meglio.

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, anche la mamma di Vialli, la signora Maria Teresa di anni 87, sarebbe volata a Londra in queste ultime ore per stare vicino al figlio e alla famiglia in un momento così delicato. Ricordiamo che l’ex stella di Chelsea, Juventus, Sampdoria e Cremonese, aveva scoperto il tumore al pancreas 5 anni fa, nel 2017, e da allora ha vissuto la sfida contro questo terribile male come un ottovolante.

Avramopoulos e Qatargate/ "Stipendio da ONG Panzeri", lui: "Approvato da UE"

Ultime notizie, circolare sul divieto di cellulare in classe

Nella giornata di ieri è stata diffusa ufficialmente nelle scuole la circolare firmata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in merito al divieto di utilizzo di cellulari e dispositivi elettronici analoghi nelle classi. Viene confermato, come anticipato da settimane, il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, “trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, a cui è prioritario restituire autorevolezza”, sono le parole del ministro, come del resto già stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti del 1998 e dalla circolare ministeriale n. 30 del 2007.

“L’interesse delle studentesse e degli studenti, che noi dobbiamo tutelare, è stare in classe per imparare – afferma ancora il ministro Valditara – distrarsi con i cellulari non permette di seguire le lezioni in modo proficuo ed è inoltre una mancanza di rispetto verso la figura del docente, a cui è prioritario restituire autorevolezza. L’interesse comune che intendo perseguire è quello per una scuola seria, che rimetta al centro l’apprendimento e l’impegno. Una recente indagine conoscitiva della VII commissione del Senato ha anche evidenziato gli effetti dannosi che l’uso senza criterio dei dispositivi elettronici può avere su concentrazione, memoria, spirito critico dei ragazzi. La scuola deve essere il luogo dove i talenti e la creatività dei giovani si esaltano, non vengono mortificati con un abuso reiterato dei telefonini. Con la circolare, non introduciamo sanzioni disciplinari, ci richiamiamo al senso di responsabilità. Invitiamo peraltro le scuole a garantire il rispetto delle norme in vigore e a promuovere, se necessario, più stringenti integrazioni dei regolamenti e dei Patti di corresponsabilità educativa, per impedire nei fatti l’utilizzo improprio di questi dispositivi”.

Ultime notizie, terremoto di M 6.2 in California

Una forte scossa di magnitudo 6.2 gradi sulla scala Richter, così come comunicato dall’Ingv, si è verificata nella giornata di ieri in California, non troppo distante da Sacramento. Il sisma ha avuto una profondità di circa 16 chilometri ed è stato susseguito da altre sette scosse minori comprese fra i 25 e i 4.6 gradi.

L’evento tellurico è stato registrato di preciso a 12 chilometri a sud ovest di Ferndale, cittadina della Contea di Humboldt e non si sono registrati dei danni ne tanto meno dei feriti, anche perchè in quella zona degli Stati Uniti, essendo ad alta intensità sismica, le case sono costruite a prova di terremoto. Non è inoltre scattato nemmeno l’allerta tsunami, così come reso noto dall’Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica (Noaa). Il sisma ha provocato un blackout lasciando senza corrente circa 50mila case: sul web diffusi numerosi video di edifici “ondeggianti” con oggetti a terra.

Ultime notizie, cambia la norma sulle ricette dei medicinali

Dal prossimo mese di gennaio cambia la normativa che riguarda le ricette dei medicinali che non potranno più essere inoltrate dai medici ai pazienti attraverso una email od un messaggio sul cellulare. La norma era entrata in vigore a causa della pandemia e la sua scadenza è prevista per il prossimo 31 dicembre. A questo proposito c’è da registrare la protesta sia dei medici che dei titolari delle farmacie, che premono per una proroga oltre la fine dell’anno.

Secondo la Fimmg questa decisione farebbe compiere un passo indietro a tutto il comparto. Con la norma si evitava che gli studi medici divenissero un possibile punto di contagio dato l’alto numero dei pazienti e le ricette elettroniche erano utili anche per chi deve ricevere le ricette a causa di malattie croniche che non richiedono quindi visite mediche, oppure per chi debba ad esempio avere degli antipiretici.

Ultime notizie, previsioni meteo dei giorni di Natale

Come già anticipato nei giorni scorsi quest’anno il Natale non sarà bianco ma caldo, con le temperature che potranno arrivare anche a 25 gradi in alcune zone della nostra penisola. Nel sud Italia le temperature saranno quasi estive con un aumento rispetto alle temperature medie del periodo anche di 8 gradi, ma generalmente il cielo si manterrà sereno in tutti i giorni delle feste su tutte le regioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA