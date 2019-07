Ultime notizie/ Ultim’ora, Zingaretti: “Ora rivoluzione nel Pd” (14 luglio)

Ultime notizie: il Segretario del PD Nicola Zingaretti intervenendo all’Assemblea Nazionale prova a segnare la svolta invocando una “rivoluzione” per il partito: “Ora serve aprire una seconda fase ed imporre una nuova agenda improntata al confronto”. Il governatore del Lazio dice però “no al modello Salvini” e al “protagonismo di uno” in quello che sembra essere una stoccata a tutti gli effetti all’ex premier Matteo Renzi, grande assente oggi a Roma ma convitato di pietra.

Si moltiplicano i casi di comportamenti scellerati alla guida. Cellulari, alcol e droga al volante si portano via vite, spesso innocenti. Gli ultimi due episodi sono avvenuti in Sicilia: prima il guidatore sotto effetto di alcol e droga che con un Suv a Vittoria ha falciato due ragazzini, poi un giovane padre di Alcamo, appassionato di dirette Facebook alla guida, che ha perso il controllo della sua vettura causando la morte del figlio di 13 anni. Nell’incidente, oltre a lui, è rimasto ferito anche l’altro figlio.

Confessione shock di Sinisa Mihajlovic:”Ho la leucemia e la prossima settimana mi ricovero”. In una conferenza stampa molto schietta, in linea con il personaggio del “sergente”, l’attuale tecnico del Bologna, 50 anni, ha annunciato di essere pronto ad affrontare la partita più difficile della sua vita. Il serbo non lascerà comunque la guida dei felsinei, con la società emiliana che gli ha manifestato tutto il suo sostegno e rinnovato piena fiducia. Mihajlovic è convinto di poter vincere anche questa battaglia: “Ma ho bisogno di tutte le persone che mi vogliono bene”, ha detto.

A Wimbledon, nella finale del torneo di tennis femminile è stata incoronata vincitrice Simona Halep che ha sconfitto in due set Serena Williams. Mai in partita la campionessa americana, battuta con un duplice 6-2 che la dice lunga su quanto la pressione abbia giocato un brutto scherzo alla giocatrice più forte della storia. Occhi puntati durante il match sul Royal Box, dove presenziavano le cognate reali Kate e Meghan (quest’ultima grande amica di Serena) apparse in grande armonia al netto dei gossip che le descrivono come acerrime rivali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA