Un altro domani/ Anticipazioni 19 aprile: Julia sospetta un furto, colpa di Sergio?

Un altro domani, anticipazioni puntata 19 aprile su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 19 aprile, ci dicono che Julia non se la passa bene, e la sua attività rischia la chiusura. A questo si aggiunge anche un increscioso sospetto: qualcuno potrebbe aver commesso una rapina. Non si tratta di un furto qualsiasi, dato che a sparire è la cartella con i progetti di mobili della nonna, qualcosa di molto importante per lei. Ben presto, l’imprenditrice punta il dito verso Sergio, dato che da quando lui ha rimesso piede in azienda, le cose sono iniziate a precipitare e a diventare sempre più difficili. Lui ovviamente non è d’accordo, mentre il resto dei dipendenti è pronto ad appoggiare Julia.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 19 aprile: Irene delude Alfredo, e lui...

Dal canto suo, Sergio è molto determinato a rompere qualsiasi tipo di relazione con Julia e vuole farlo nel peggior modo possibile. Mentre lei, al contrario, ha bisogno di trovare un po’ di pace. Tuttavia, tra il suo ex compagno e la presenza in albergo di Leo, lo psicologo che aveva conosciuto durante il ritiro spirituale, e che è tornato per farla uscire fuori di testa, Julia non avrà vita facile.

Terra amara/ Anticipazioni 19 aprile: Gulten sta per sposarsi, Cetin è sconvolto

Un altro domani, anticipazioni di oggi 19 aprile

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen è determinata a scoprire se quanto Victor le ha rivelato sia la pura verità, ossia che Patricia potrebbe essere coinvolta nella sommossa che Ventura stava organizzando. Se riuscisse a smascherare la sua matrigna, Carmen riuscirebbe così a scagionare il ragazzo da ogni accusa, ma le cose non saranno semplici. Prima di tutto la figlia di Francisco ha bisogno di prove schiaccianti per poter incastrare la Goody, e le cercherà con l’aiuto di Kiros, il quale, però, si sente sempre più emarginato al lavoro: i suoi colleghi si rifiutano di aiutarlo, rendendogli tutto molto difficile sul piano personale.

Beautiful/ Anticipazioni 19 aprile: Ridge, Taylor è decisa a raccontargli tutto!

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia è scossa dalle condizioni imposte da Sergio per la liquidazione, ma per fortuna può contare sui suoi dipendenti che sono pronti a sostenerla comunque. Olga e Tirso riescono a convincere Mario a non denunciare Erik, proponendogli un accordo: il ragazzo lavorerà alle sue dipendenze, così potrà risarcire il danno commesso. Tuttavia qualcosa non va come previsto e rischia di compromettere la collaborazione tra i due, tanto da indurre Erik a pensare di lasciare la città.

A Rio Muni, la fuga di Victor non va come previsto quando il giovane latitante incontra suo padre per stringere un accordo: si prenderà le colpe di Ventura, ma in cambio vuole che faccia il possibile per farlo uscire di prigione quanto prima. Carmen, però, non si fida molto, quindi si confronta con Victor, il quale gli rivela che Patricia potrebbe essere coinvolta nel piano di rivolta di suo padre. La guardia coloniale continua le indagini sull’omicidio di Alicia, e mentre Inés ed Angel si accusano a vicenda della morte della ragazza, poi però capiscono di dover unire le forze per vederci meglio dietro la misteriosa morte della ragazza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA