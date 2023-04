Un altro domani/ Anticipazioni 26 aprile: Julia e Sergio, è ancora scontro!

Un altro domani, anticipazioni puntata 26 aprile su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 26 aprile, ci dicono che per Julia non è un momento facile e sereno. La ragazza è alle prese con la liquidazione, e in questa occasione, in maniera del tutto inaspettata, riceverà il gradito supporto di Sergio. Tuttavia, i due finiranno ben presto per scontrarsi di nuovo per via delle loro divergenze su come liquidare l’azienda. Il suo ex fidanzato, infatti, non ha cambiato atteggiamento, ed è intenzionato a fargliela pagare per averlo illuso sulla possibilità di ritornare insieme. Stavolta Julia non è da sola nella sua battaglia contro Sergio: c’è anche sua madre Diana ad offrirle tutto il supporto di cui ha bisogno. La donna infatti fa capire alla figlia che non deve arrendersi, ma lottare con le unghie e con i denti per non mollare la presa. Sergio non deve assolutamente averla vinta, dopo tutto quello che le ha fatto passare…

Un altro domani, anticipazioni di oggi 26 aprile

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Cloe sta cercando di togliersi Ribero di torno, quindi di nascosto fa un gesto inaspettato: prende il suo cellulare e risponde al messaggio di conferma. Di cosa si tratterà? Intanto, cresce il legame tra Dani e suo padre, ma Elena è molto preoccupata. La donna teme che questa vicinanza finirà per nuocere suo figlio e non appena apprenderà che Dani non è più Maria, ma ha scelto di essere un ragazzo trans, Jaime potrebbe decidere di andarsene da Robledillo e troncare ogni rapporto con lui, finendo quindi per deluderlo di nuovo. Ci penserà Julia a cercare di confortare Elena, dicendosi sicura che essendo suo padre, Jaime capirà e accetterà Dani così com’è, senza pregiudizi. Ne siamo davvero sicuri?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Victor scende a patti con Ventura: si costituirà, prendendosi le sue colpe, ma in cambio pretende che il padre muova ogni cosa per farlo scagionare e che soprattutto non faccia più violenza su sua madre. Carmen non si fida molto della buona parola di Ventura, mentre Victor la invita ad avere fiducia e di concentrarsi su Patricia che potrebbe essere coinvolta nel piano di rivolta di suo padre. Carmen decide così di iniziare a indagare per conto proprio. La dark lady però gioca d’astuzia e convince Mabalé a mentire sul traffico illecito di armi.

Francisco fa una confessione shock a Carmen, ammettendo di aver favorito il trasporto di armi nella fabbrica, rivelando quindi il suo coinvolgimento nella rivolta. Con queste parole, l’uomo spera di distogliere sua figlia dalle indagini, ma la ragazza è invece ancora più determinata ad andare avanti. La guardia coloniale continua le indagini sull’omicidio di Alicia, e mentre Inés ed Angel si accusano a vicenda della morte della ragazza, poi però capiscono di dover unire le forze per vederci meglio dietro la misteriosa morte della ragazza.











