Uomini e Donne/ Claudia Dionigi e i progetti con Lorenzo Riccardi (Trono Classico)

Claudia Dionigi, la ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne, ha pubblicato un nuovo video su Instagram chiedendo consiglio ai fan sulla prossima metà da visitare. Dopo una bellissima experience a Los Angeles, in California, la ‘scelta’ di Lorenzo Riccardi, ex tronista, è reduce da una vacanza all’insegna del lavoro e del relax. Le vacanze lo si sa, non bastano mai e per questo motivo Lady Cobra è già pronta a ripartire per nuove destinazioni. “Sognando il prossimo viaggio con te” scrive la Dionigi al suo amore Lorenzo, chiedendo poi ai follower un consiglio sulla meta dove andare: “a voi quale posto piacerebbe visitare? con tanto di hashtag #ladycobra #ad#aroundtheworld”. I commenti non tardano ad arrivare da parte dei follower, che tornano nuovamente a focalizzare l’attenzione sulle dichiarazioni del fidanzato sulla Sardegna. “Non venire in Sardegna” scrive un utente a cui segue “Diciamo non vorremo vedervi più in Sardegna sarebbe tanto” e “Non venite in Sardegna l’acqua è fredda e neanche a Cuba è troppo calda”.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, vacanze insieme

Oltre alla critiche, Claudia Dionigi riceve anche una serie di consigli reali su alcune mete da visitare. “Sarebbe stupendo visitare New York o Los Angeles” scrive un utente, mentre un altro consiglia “Tanzania ,Zanzibar, Marrakech, Polinesia francese , Giappone tutto, les seychelles…potrei continuare per ore”.Poi c’è chi sogna la grande mela e chi è pronta a sognare l’America guardando le loro foto: “Vorrei visitare NewYork e tu c’andrai con il tuo amore,quindi cercherò di vederla attraverso i vostri occhi!”. Intanto tra i vari progetti della coppia, nata durante il trono classico di Uomini e Donne, non c’è sicuramente quello di mettere su famiglia. Claudia, infatti, tramite Instagram ha smentito la notizia di una possibile gravidanza.

Claudia Dionigi: “non sono incinta”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, ma al momento non c’è nessun bebè in arrivo. In questi giorni era trapelata l’indiscrezione di una possibile gravidanza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma a smentire categoricamente la cosa è stata la stessa Claudia tramite i social. Almeno per ora la coppia è felice così e non ha alcuna intenzione di mettere su famiglia. “Sono un po’ di giorni che mi arrivano messaggi del tipo: ‘Claudia, a che mesi sei? Come lo chiamerai?’. E articoli su articoli dove dicono che io sia incinta” – dice la Dionigi che precisa – “non credete a tutto quello che leggete. Se fossi stata incinta, sarei stata la prima io a dirvelo. Me piace magnà e me piace beve. Ecco il mio segreto”.

