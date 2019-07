Uomini e Donne/ Andrea Zelletta stanco di Natalia? I fan… (Trono cassico)

Come procede la storia d’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni? A gonfie vele come dimostrano l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Bellissimi e sempre più innamorati, i due condividono con i fans i momenti che trascorrono insieme dando vita anche a divertenti siparietti. Ieri sera, la coppia si è concessa una serata casalinga guardando la replica della terza puntata di Temptation Island 2019. Al termine della lunga serata, Natalia chiede al fidanzato: “sei stanco di me?“. E la risposta dell’ex tronista è stata: “sono stanco perchè ho visto Uomini e Donne, la replica nostra e Temptation Island”. Nessun problema, dunque, tra Andrea e Natalia che stanno dimostrando di essere davvero innamorati. Diversamente da Giulia Cavaglià e Angela Nasti, tornate single poche settimane dopo la scelta. Andrea Zelletta ha trovato la sua metà.

UOMINI E DONNE: SALVATORE DI CARLO E TERESA CILIA, ECCO PERCHE’ NON VENGONO INVITATI IN TRASMISSIONE

Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia formano una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne. Dopo essersi conosciuti e innamorati nello studio del trono classico, i due si sono sposati e, recentemente, hanno superato anche una crisi tornando, però, insieme ed oggi sono ancora più innamorati. Molti fans vorrebbero rivederli a Uomini e Donne e un utente, su Instagram, all’ex corteggiatore, ha chiesto: “Come mai non siete stati più ospiti di Uomini e Donne?”. “Su questa domanda non posso risponderti. Dovresti farla a chi di competenza”, ha risposto Salvatore che sul perchè il video del suo matrimonio non sia mai stato trasmesso, ha aggiunto – “Sinceramente c’era stato detto che non avrebbe avuto molti riscontri, sia a livello economico che di visibilità e la produzione non se la sentiva di rischiare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA