Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione trono classico 30 agosto: chi sono i nuovi tronisti? I rumor

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono classico 30 agosto

Dopo un’estate di rumors e indiscrezioni, la nuova stagione di Uomini e Donne parte ufficialmente oggi, martedì 30 agosto, con la prima registrazione del trono classico. Per vederla, tuttavia, il pubblico dovrà aspettare lunedì 19 settembre, giorno in cui canale 5 trasmetterà la prima puntata della nuova stagione del dating show di canale 5. Al timone del programma ci sarà, come sempre, Maria De Filippi affiancata dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, pronti a giudicare i nuovi tronisti che entreranno in studio per la prima volta oggi.

Sul trono di Uomini e Donne, secondo quanto ha fatto sapere nelle scorse settimane la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, dovrebbero esserci “un personal trainer, un’imprenditrice, un infermiere e una commessa”. Sul trono dovrebbero, dunque, esserci nomi che il pubblico di canale 5 non ha mai visto, ma non sono esclusi colpi di scena.

Federica Aversano nuova tronista di Uomini e Donne?

Dopo essere stata una corteggiatrice di Matteo Ranieri che le ha poi preferito Valeria Cardone con cui, tuttavia, la storia è finita dopo poche settimane, Federica Aversano è stata immediatamente indicata come probabile nuova tronista. Mamma di un bambino e ufficialmente single, la Aversano ha trascorso l’estate con il suo bambino e le amiche tra le quali anche Soraia Ceruti che è felicemente fidanzata con Luca Salatino. I rumors sulla presenza di Federica non si placano e la sua presenza a Roma, nelle scorse ore, ha alimentato le speranze di chi si augura di vederla sul trono.

Il viaggio di Federica a Roma non è passato inosservato e c’è chi è pronto a scommettere che sarà lei una delle nuove troniste. Sarà davvero così? Lo scopriremo al termine della prima registrazione.











