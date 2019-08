Uomini e Donne/ Claudia ‘ruba’ la camicia a Lorenzo: “notti magiche” (Trono Classico)

Claudia Dionigi è una delle corteggiatrici più amate e seguite del Trono Classico di Uomini e Donne. La ragazza, lo scorso anno, durante la sua partecipazione al dating show di Canale 5 ha conquistato il cuore dell’ex tronista Lorenzo Riccardi con cui da diversi mesi sta vivendo una folle storia d’amore. La coppia è inseparabile: insieme condividono foto delle loro vacanze, ma anche di momenti privati per la felicità dei fan che impazziscono ad ogni loro scatto sui social. Non ultimo la bella Claudia ha deciso di postare una foto in cui indossa una coloratissima camicia del fidanzato Lorenzo; il tutto accompagnato da una didascalia: “Notti magiche! P.s. Ho rubato la camicia al mio amore” con tanto di hashtag #ladycobra #dinner. Neppure il tempo di condividere le foto che i follower sono impazziti riempiendola di complimenti: “di tutte quelle passate a Uomini e donne, per me la più vera, genuina e simpatica. Bellissima. Non cambiare mai” scrive una, mentre un’altra fan: “Teso, sta camicia ti sta na meraviglia! NB ma ti volevo chiedere hai messo i calzini ci sono le vesciche”.

Claudia Dionigi e la camicia di Lorenzo Riccardi: boom di likes!

L’outfit “maschile” di Claudia Dionigi ha conquistato le fan. Tantissimi i commenti che hanno apprezzato la scelta dell’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne di indossare la camicia del fidanzato Lorenzo Riccardi. “Rubala più spesso” scrive un utente a cui segue: “Complimenti al fotografo ma tu illumini la foto bella bella”. Poi c’è anche chi sottolinea lo sguardo estasiato di Claudia: “che sguardo incantantato! Lorenzo è sicuramente lì davanti a te…” e chi consiglia all’ex tronista di tenersela stretta “O Lorenzo tienitela stretta vi adoro , vedo sempre i vostri post, una brava ragazza è c’è ne sono poche”. Infine una vera e propria dedica: “Tu sei magica ,anzi una stella, bella la camicia del cobra ti sta benissimo , buona serata”.

Claudia Dionigi: “grande prova d’amore per Lorenzo”

La ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne, nonostante il grande successo e la popolarità, non è cambiata affatto. Sui social, in particolare su Instagram, risponde spessissimo alle domande dei fan con una serie di botte e risposte. Ultimamente ha chiarito non solo la notizia di una sua presunta gravidanza, smentita, ma anche come è nata l’idea di convivere con Lorenzo. “In realtà è stata una cosa talmente spontanea da parte di tutti e due che il giorno dopo siamo andati alla ricerca di casa…non volevamo separarci e quindi così è stato…poi è la mia prima convivenza in 28 anni, per me è stata una grande prova d’amore nei suoi confronti e mai me ne pentirei” ha scritto la Dionigi a conferma di come le cose con Lorenzo procedano alla grande!

