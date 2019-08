Uomini e Donne/ Cristina Incorvaia e Barbara De Santi pronte a… (Trono Over)

Il trono over di Uomini e Donne è sempre più amato dal pubblico di canale 5 che non vede l’ora di rivedere le dame e i cavalieri del programma di Maria De Filippi che, in questi anni, hanno divertito, ma anche emozionato tutti. Nella prossima stagione torneranno i siparietti di Tina Cipollari e Gemma Galgani, ma anche alcuni dei protagonisti delle scorse edizioni. Il pubblico, infatti, si aspetta di rivedere nel parterre anche Barbara De Santi che, dopo la fine della sua ultima storia d’amore, è tornata in trasmissione lo scorso anno e Cristina Incorvaia, tornata single dopo aver partecipato a Temptation Island con David Scarantino a cui ha detto addio alla fine dell’avventura. Entrambe bellissime e molto corteggiate, Cristina e Barbara torneranno in tv per cercare il principe azzurro?

UOMINI E DONNE TRONO OVER: SIPARIETTO SUI SOCIAL PER BARBARA DE SANTI E CRISTINA INCORVAIA

In attesa di scoprire se Barbara De Santi e Cristina Incorvaia torneranno davvero nel parterre del trono over, i fans continuano a seguirle sui social. Proprio su Instagram, Cristina ha pubblicato una foto in cui mette in mostra il lato B. “Guardare indietro per imparare, guardare avanti per sognare! In amore ci vuole..”, ironizza sottolineando come in amore occorre essere molto fortunati per trovare la felicità. La foto, oltre ad aver attirato i commenti degli haters, è stata molto apprezzata dalla stessa Barbara che, ammirando la perfezione del lato B dell’amica, ha commentato così: “lo voglio anch’io”. “Ma va là!! (Cit.Barbara😂) se sei invidiabileeeee tu!!!”, ha poi risposto Cristina.





© RIPRODUZIONE RISERVATA