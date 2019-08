Uomini e Donne/ Gemma Galgani, gli haters non vanno in vacanza (Trono Over)

Il profilo Instagram di Uomini e Donne, alcuni giorni fa ha postato un divertente video che racconta l’estate di Gemma Galgani, dama senior molto amata dal pubblico. La torinese da settembre, pare essere già pronta a tornare in pista con il trono over, nonostante i commenti che talvolta riceve, non proprio positivi. “L’ancora è pronta, l’equipaggio è al completo, dunque non resta che raggiungere l’isola dell’amore! Ci saranno incontri fortunati?”, scrive l’account ufficiale del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. “Questa non si arrende proprio e mollaci”, commenta Andrea. E ancora: “Vai pure in mezzo al mare e restaci per favore”, “Eccola la donna elegante raffinata fine, quella che si fa umiliare denigrare prendere per il culo da Tina e company più mezza Italia!! E dice di star lì per cercare l’amore, sì… il sig. business!!!”. Cristina invece, oltre che difenderla non vede l’ora di rivederla in TV: “STUPENDA GEMMA. Non vedo l’ora di poterla rivedere. UNICA la nostra REGINA di CUORI”.

Uomini e Donne Over, Gemma Galgani criticata sul web

Il post condiviso da Uomini e Donne con protagonista Gemma Galgani, continua a ricevere commenti negativi, anche per colpa della “guerra” social tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia, autrice storica del programma. Proprio per questo, Giovanna sostiene: “Ormai è anche inutile offenderla e criticarla… dopo gli ultimi avvenimenti si è capito che lei è soltanto un altro pollo da spennare… lei ha solo poca dignità e questo è il risultato”. Dal canto suo la dama torinese più amata del trono over, con i quasi 400mila follower su Instagram, aggiornava gli estimatori un paio di giorni fa con un post che data 15 agosto: “Buon Ferragosto in ritardo a tutti ! Ho preso in prestito le parole di Alda Merini! Ma sono stata fortunata perché in questi giorni ho avuto tanta tenerezza da parte delle mie amiche più care!”, ha scritto correlando il suo post da una celebre poesia della scrittrice milanese.

