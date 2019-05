Verissimo/ Ospiti e anticipazioni: Pamela Prati, Walter Nudo e Francesco Renga

Sabato 25 maggio 2019, eccezionalmente alle 15 su Canale 5, va in onda l’ultima puntata della stagione di Verissimo. Sarà un appuntamento ricco di ospiti quello che condurrà Silvia Toffanin chiudendo una stagione davvero trionfale. Ogni settimana, il programma del sabato pomeriggio di canale 5 ha vinto la sfida degli ascolti portando a casa risultati importanti che confermano l’affetto del pubblico per la trasmissione che, pur avendo debuttato nel 1996, non stanca mai. Merito della bravura della conduttrice e della capacità degli ospiti di raccontarsi a 360 gradi assolutamente senza filtri, svelando anche dettagli inediti del proprio passato.Quali saranno, dunque, gli ospiti dell’ultima puntata della stagione di Verissimo? Andiamo a scoprire tutti i nomi.

VERISSIMO: GLI OSPITI DEL 25 MAGGIO

L’ultimo appuntamento stagionale con Verissimo è assolutamente imperdibile. Nel salotto di Silvia Toffanin tornerà Pamela Prati che svelerà finalmente tutta la verità sull’inesistenza di Mark Caltagirone. Dopo aver più volte ribadito la sua esistenza, Pamela Prati, oggi, ammetterà che Mark Caltagirone non esiste e di non averlo mai visto nè sentito. Spazio, poi, ad uno dei cantanti più importanti della musica italiana ovvero Francesco Renga che racconterà i segreti del nuovo rapporto con Ambra Angiolini, madre dei suoi figli. E ancora, uno dei registi e attori più importanti come Sergio Castellitto. A Verissimo, inotre, Walter Nudo racconterà la paura provata dopo i problemi di salute che l’hanno costretto a subire anche un’operazione chirurgica. Infine, Silvia Toffanin incontrerà Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che racconteranno il loro amore e gli attori Megan Montaner e Alessandro Tiberi, protagonisti della fiction ‘Lontano da te’, in onda dal 9 giugno su Canale 5.

IL RACCONTO DI PAMELA PRATI IN ESCLUSIVA A VERISSIMO

Pamela Prati, in lacrime, a Silvia Toffanin racconta tutta la sua verità. La showgirl sarda torna sulla precedente intervista rilasciata a Verissimo svelando che, in quell’occasione, era ancora convinta dell’esistenza di Mark Caltagirone. “Ora ho paura, perché non so chi ci sia dietro a questa situazione. Sono spaventatissima!“, ha confessato Pamela alla Toffanin a cui ha spiegato di non aver mai avuto dubbi perchè è stata totalmente plagiata – “I dubbi non ti vengono quando sei plagiata. Il fatto che i giornali dicessero che ero plagiata era la cosa che le irritava di più. tanto che Eliana mi ha chiesto di dire in un video che non lo ero. Una cosa bruttissima e mi vergogno per questa cosa“.



