Vincitore Lotteria Italia 2023: chi è/ Numero biglietto vincente da 5 milioni di euro

LOTTERIA ITALIA 2023: IL VINCITORE TRA QUESTI 5 BIGLIETTI VINCENTI

Il vincitore della Lotteria Italia 2023 è di Roma, Parma, Bologna o Fonte Nuova. Il biglietto vincente che vale 5 milioni di euro non è stato ancora rivelato, ma sono stati comunicati numeri e serie dei cinque biglietti vincenti relativi alla prima categoria, quella dove c’è il vincitore del primo premio, quello più ambito. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha, infatti, fatto sapere che due dei cinque biglietti sono stati venduti a Roma, uno a Parma, l’altro a Bologna e l’ultimo a Fonte Nuova, in provincia di Roma. Ecco, dunque l’elenco completo dei cinque biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023 relativi alla prima categoria, tra cui si cela il vincitore di questa nuova edizione:

L 486158 venduto a ROMA

E 004737 venduto a ROMA

L 492408 venduto a PARMA

D 271862 venduto a BOLOGNA

L 349605 venduto a FONTE NUOVA (RM)

LOTTERIA ITALIA 2023: CACCIA AL VINCITORE

A brevissimo sapremo finalmente quale sarà la matrice del biglietto vincitore della Lotteria Italia 2023 che potrebbe portare nelle tasche di un fortunato giocatore italiano la bellezza di 5 milioni di euro. Come d’abitudine, tra l’altro, la diretta dell’estrazione del vincitore della Lotteria Italia 2023 potrà essere seguita su questo sito, ilSussidiario.net, con i nostri tempestivi aggiornamenti che permetteranno, prima, di conoscere la matrice vincente e poi la città in cui è stato venduto il biglietto fortunato.

Ogni anno, inoltre, attorno al vincitore della Lotteria Italia si creano dei piccoli “gialli”, tra vincitori spariti e matrici ignote. L’anno scorso, per esempio, l’estrazione della lotteria venne fatta in diretta durante la trasmissione I Soliti Ignoti – Il Ritorno, su Rai 1 con Amadeus la sera dell’epifania. In quell’occasione il biglietto vincitore della Lotteria Italia era stato venduto sa “Distributore locale Roma“, portando il conduttore a sollevare il dubbio su cosa significasse. “È stato acquistato da un distributore locale di Roma che però può venderlo anche fuori Roma”, aveva spiegato il rappresentate dell’Agenzia Dogane e Monopoli presente sul palco ed interpellato dallo stesso Amadeus.

LOTTERIA ITALIA 2023: IL PREMIO MAI RITIRATO…

Insomma, l’anno scorso attorno al vincitore della Lotteria Italia si era creato questo piccolo giallo sulla destinazione effettiva di quel magico biglietto dal valore incredibile di 5 milioni di euro. Quest’anno potrebbe verificarsi una situazione simile, e per scoprirlo, o per sapere se il biglietto vincente è quello tra le tue mani, puoi seguire la diretta dell’estrazione della prima categoria della Lotteria Italia 2023 con noi de ilSussidiario.net!

Mentre aspettiamo di sapere chi sarà il vincitore di quest’anno della Lotteria Italia e che diventerà a tutti gli effetti un nuovo milionario italiano, ripercorriamo un singolare caso avvenuto alla fine dell’estrazione del 2009. Quell’anno, come lo scorso, il biglietto vincitore della Lotteria Italia era stato acquistato da un giocatore di Roma. Sei mesi dopo l’estrazione, però, al termine del tempo utile per il ritiro dei premi, nessuno si presentò a riscuotere la vincita. Fu un caso unico, e lo stesso anno inoltre non venne ritirato neppure il premio da 1,2 milioni, assegnato ad un giocatore di Viterbo.

