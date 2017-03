POLITICA & INCHIESTE/ Muore il Nazareno, c'è il patto Franceschini-Gentiloni

Non solo tangenti per appalti confezionati su misura. Nel giorno in cui esplode l'inchiesta Consip, arriva la notizia che Denis Verdini (il cui nome compare nelle carte dell'inchiesta) è condannato a 9 anni per il crac dell'ex Credito Cooperativo Fiorentino. Un intreccio di cui ancora si cercano di misurare le conseguenze politiche. Che ci saranno, perché, come spiega Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, nel caso di Matteo Renzi se "non è in questione il codice penale, lo è quello morale di chi fa politica". Da oggi la "consorteria toscana" è molto più in difficoltà, dallo stesso Renzi a Lotti e a Verdini. Di più: secondo Giannini si rompe "l'equilibrio politico sottostante l'ultima stagione italiana, dal patto del Nazareno in poi".

L'inchiesta Consip è un caso di giustizia a orologeria?

No. Giustizia a orologeria è una formula sbagliata, buona per non guardare in faccia la realtà. E vero che questa inchiesta, che esiste da tempo, viene da una procura considerata da molti avversari della magistratura non sempre rigorosa nell'approccio investigativo. Ma ammesso e non concesso che questo sia vero, ora le carte sono nelle mani della procura di Roma, che sotto la direzione di Pignatone lavora molto seriamente e si è lasciata alle spalle i tempi del "porto delle nebbie".

Lei su Repubblica ha scritto del governo Gentiloni in termini allarmanti: tra congresso del Pd, manovrina di primavera e maxi-manovra d’autunno, lo attende "una via crucis di battaglie politiche e di sfide economiche" campali. Si trova più in difficoltà Gentiloni per questi motivi o Renzi a causa del fronte giudiziario?

Renzi è reduce da una sequenza di sconfitte molto pesanti, dalle amministrative al referendum, e ciascuna di esse ha rappresentato un campanello d'allarme che l'ex premier non ha voluto ascoltare. Infine ha perso il governo e poi ha dovuto mollare la segreteria del Pd. Ora tutto diventa più complicato.

Il codice penale però non c'entra, almeno per ora. Né per il padre né tanto meno per lui.

Non è in questione il codice penale, ma quello morale di chi fa politica. Il politico deve sapere che anche le vicende che riguardano i suoi familiari chiamano ad un'assunzione di responsabilità. E' un codice che deve valere sempre: Renzi stesso a suo tempo lo ha applicato ai ministri Lupi e Guidi. Non erano coinvolti personalmente nelle inchieste che li hanno toccati, ma hanno rassegnato le dimissioni, a mio parere giustamente, perché sono stati sensibili all'assunzione di responsabilità che la politica impone.

Cosa accadrà nel congresso del Pd?

La vicenda di papà Tiziano influirà certamente sulle primarie. Emiliano e Orlando presi singolarmente non hanno chances, ma se Renzi non ottenesse il 50 per cento al primo turno e i due si coalizzassero al secondo turno, non sono così sicuro che il segretario uscente possa prevalere.

L'altro aspetto rilevante è quello che riguarda il governo.