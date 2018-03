Direzione Pd, la diretta/ Video, dimissioni Renzi: oggi i possibili candidati segretario verso l’Assemblea

12 marzo 2018 Niccolò Magnani

Alle ore 15, salvo ritardi, scatterà oggi l’attesa Direzione del Pd: quante volte, dopo il 4 dicembre 2016, abbiamo scritto su queste stesse pagine della “resa dei conti” interna al Partito Democratico, con le minoranze contro Renzi che sembravano ogni volta sull’orlo della scissione? Qualche mese fa una vera frattura c’è stata - è nato Liberi e Uguali - e soprattutto alle Elezioni del 4 marzo si è consumato il momento più basso della carriera politica del segretario. Il giorno dopo i risultati, Renzi si è dimesso aprendo la nuova fase congressuale che dovrà portare a nuova Assemblea, indizione di Congresso e Primarie, il tutto con un dubbio. Il segretario sconfitto ha infatti premesso che tutto quanto avverrà quando si sarà insediato il nuovo Parlamento, per evitare alle frange interne di minoranza di “traghettare” il nuovo Pd verso un’asse di alleanza con il Movimento 5 Stelle per poter formare un governo anti-Salvini. Renzi per questa scelta è stato attaccato e non poco e probabilmente oggi non si presenterà alla Direzione, come detto ieri dal presidente dem Matteo Orfini: «le dimissioni di Renzi sono effettive e da statuto, e per questo non si presenterà al Colle per le consultazioni (seguiranno le consultazioni i 2 capigruppo, il vicesegretario e il presidente del partito), e domani (oggi, ndr) è difficile che ci sarà alla Direzione».

DIREZIONE PD, LA CONTA DELLE CORRENTI

Lo stesso Orfini ha poi spiegato meglio cosa starebbe succedendo proprio in questo momento in un Pd spaccato tra pro-Renzi e anti-Renzi: «a divisione tra renzismo e anti-renzismo non ha molto senso. Renzi era il segretario del nostro partito perché così scelsero i nostri iscritti ed elettori e quindi era giusto sostenere e dare una mano a Renzi. Io non penso che oggi ce la possiamo cavare dando tutte le responsabilità a Renzi. Perché chi ha presieduto il partito ha le sue responsabilità. Chi ha fatto il ministro o ha governato il Paese, prima, durante e dopo, ha il suo pezzo di responsabilità». Già, ma la conta delle “correnti” è già partita: l’ala di Emiliano vuole l’accordo con M5s e la cacciata di Renzi, mentre Franceschini, Orlando (e forse anche Gentiloni) punterebbe su un traghettatore come Martina (vice-segretario) per rilanciare il Pd nei primi mesi di nuova legislatura e convocare Congresso e Primarie forse dopo l’estate. E poi ovviamene ci sono i fedelissimi del segretario, sul banco degli imputati per la gestione e le sconfitte del referendum e sopratutto delle Elezioni 4 marzo. «Tornerò all’assemblea, e li spiegherò le mie ragioni», spiega Renzi ai suoi vicinissimi, con Orfini che ieri ha annunciato il prossimo 5 aprile la convocazione dell’Assemblea Nazionale, «compatibilmente con le consultazioni del Quirinale. Meglio elezione segretario in assemblea o primarie?

Penso che convocare le primarie fra tre mesi non sia la soluzione migliore». Se già oggi usciranno i candidati per il prossimo Congresso non ci è certezza, quello che è sicuro è che i nomi già iniziano a circolare e oggi saranno resi noti: Zingaretti raccoglie consensi (ma è appena stato rieletto Presidente della Regione Lazio), il neo-iscritto Calenda assieme a Delrio garantirebbe l’ala renziana mentre Emiliano resta ancora il capofila dei “ribelli” a metà tra LeU e l’accordo con M5s.

