Giorgio Napolitano presidente del Senato "per un giorno"/ "Arbitro" per l'elezione del successore di Grasso

Giorgio Napolitano presidente del Senato "per un giorno": "arbitro" per l'elezione del successore di Grasso. Il 92enne uomo politico presidierà le elezioni che si terranno domattina

Napolitanto sarà il Presidente del Senato

L’ex presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, diverrà a brevissimo la seconda carica dello Stato. Il 92enne politico succederà infatti a Pietro Grasso dalla mezzanotte di oggi nel ruolo di presidente del Senato della Repubblica. Questo ruolo gli spetta di diritto, visto che, stando alle procedure, l’incarico di numero due del paese, in attesa delle elezioni, spetta al senatore più anziano, in questo caso, appunto Napolitano. La seduta di palazzo Madama si aprirà domani mattina alle ore 10:30, con l’annuncio della nomina a senatore a vita di Liliana Segre. Alle 10:55, quindi, il presidente del senato ad interim nominerà i senatori segretari, mentre pochi minuti dopo, precisamente alle 11:00, verrà convocata la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri. A quel punto si apriranno le elezioni per il ruolo di presidente del Senato, aperte dallo stesso Napolitano, che a sua volta, terminati i voti, comunicherà il risultato in aula a tutti i presenti.

“FARO’ UN BREVE INDIRIZZO AI NEOELETTI”

L’incarico del 92enne uomo politico durerà fra le 24 e le 48 ore, a seconda del fatto che il nome del nuovo eletto scaturirà fin dalla prima votazione o meno. Nel frattempo, lo stesso Napolitano, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Senato Tv, in vista proprio del nuovo incarico che inizierà fra circa due ore: «L'inaugurazione della XVII Legislatura del Senato della Repubblica rappresenta una prova importante – ha affermato - ma anche difficile per molteplici ragioni, anche perché il voto del recente 4 marzo ha segnato un forte mutamento nell'orientamento e nelle scelte del corpo elettorale. Farò un breve indirizzo, rivolto ai neoeletti senatori, per indicare le possibili prospettive non solo di formazione di un governo, cosa che naturalmente spetterà accertare e definire al presidente Mattarella, ma più in generale la tenuta dei Paese e l'interesse generale del Paese, nel nuovo scenario politico».

