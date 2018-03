M5S BONAFEDE: “DI MAIO PREMIER O NESSUN GOVERNO”/ "Non parliamo con Berlusconi": Toti, "approccio draconiano"

Governo M5s: Bonafede, "Di Maio premier o nessun esecutivo". Reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Fraccaro rilancia, "parliamo solo con Salvini, no Berlusconi"

27 marzo 2018 - agg. 27 marzo 2018, 16.08 Niccolò Magnani

Alfonso Bonafede, governo M5s (LaPresse)

Dopo le parole di Alfonso Bonafede, esponente del M5s considerato ministro della Giustizia in pectore in caso di un governo Di Maio, arriva la risposta di Giovanni Toti. Il presidente della Regione Liguria, come riportato da Il Secolo XIX, in qualità di esponente di Forza Italia ha replicato all'aut aut di Bonafede, che ha prospettato di fatto due alternative, o Di Maio o il voto:"Mi sembra un modo un po’ draconiano di porre la questione. La trattativa è già inserita in un binario che non credo sia quello corretto, io penserei prima di tutto a cosa serve agli italiani e al Paese e come si rendono compatibili programmi differenti". Rispetto al no al dialogo con Silvio Berlusconi, Toti ha aggiunto:"Se partiamo dai programmi credo sia più facile trovare delle soluzioni possibili in Parlamento per dare dei risultati a un Paese che li aspetta dopo una campagna elettorale in cui molti impegni sono stati presi. Se partiamo dalle persone, dai veti o dal colore delle cravatte, è molto più complicato trovare un accordo". (agg. di Dario D'Angelo)

BONAFEDE, "O DI MAIO PREMIER O AL VOTO"

È il tempo dei colonnelli in attesa che i comandanti facciano il loro “dovere” nei prossimi giorni: nel Movimento 5 Stelle parla in una lunga intervista a Radio 24 da Luca Telese e Oscar Giannino il ministro della Giustizia in pectore Alfonso Bonafede. «Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica»: ovvero, se Di Maio non sarà il prossimo inquilino di Palazzo Chigi allora non ci dovrà essere nessun altro a Palazzo Chigi. Ergo, si torna al voto: «a queste elezioni i cittadini hanno partecipato con entusiasmo e, quindi, va data una risposta e questa risposta secondo noi non può prescindere dalla presenza di Luigi Di Maio come candidato premier», continua il probabile Guardasigilli in un ipotetico governo monocolore M5s. O Di Maio o morte insomma, il contrario di quanto in questi giorni va dicendo Salvini che sarebbe anche disposto a fare un passo di lato qualora ci fosse però un premier “terzo”, come spieghiamo qui nel dettaglio.

FRACCARO “AVVERTE” BERLUSCONI

Bonafede, uno dei colonnelli “principe” del nuovo corso M5s con Di Maio, illustra anche i temi più imminenti del programma da mettere in piano: allontana il “reddito di nascita” lanciato da Beppe Grillo sul Blog (parricidio?, ndr) e torna alla carica sul Reddito di Cittadinanza. «Grillo parla di una proposta che in questo momento non può essere realizzata, tuttavia realizzeremo un reddito di cittadinanza. Lo abbiamo promesso ai nostri elettori e rimane una nostra priorità da portare avanti, senza se e senza ma. Porteremo avanti il reddito di cittadinanza come porteremo avanti tutte le nostre promesse fatte in campagna elettorale». Al Corriere del Trentino è invece intervenuto stamane un altro dei colonnelli grillini, quel Riccardo Fraccaro che ha dovuto fare un passo indietro ala Camera per far posto a Roberto Fico: «M5S si confronta con i leader delle coalizioni e per il centrodestra quello indicato è Salvini. Quanto a Berlusconi, non può cercare riabilitazioni politiche dal M5S». Secondo Fraccaro poi, l’abolizione dei privilegi della casta dovrà essere il primo punto in programma in un eventuale alleanza con Salvini e la Lega: «aperti a tutte le forze politiche che vogliono ridare centralità ai cittadini che non possono certo aspettare i litigi e le frizioni all'interno delle segreterie di partito. È il momento di occuparsi delle priorità del Paese e non di quelle delle forze politiche».

