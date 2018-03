Chi è Toni Iwobi, eletto con la Lega/ Matteo Salvini e il primo senatore di colore: “ora Governo”

Toni Iwobi, neo-senatore eletto nelle file della Lega, è il primo parlamentare di colore nella storia del Carroccio: da anni è il responsabile dell'immigrazione nel partito di Matteo Salvini

Toni Iwobi, eletto a Palazzo Madama con la Lega (Facebook)

Il primo senatore di colore della storia d’Italia è arrivato a Palazzo Madama dopo essere stato eletto nelle fila della Lega: da poche ore, per Toni Iwobi, è giunta l’ufficialità nella nomina a Senatore della Repubblica e, in un contesto nazionale post-voto che ha visto due partiti (quello a guida Matteo Salvini e il Movimento Cinque Stelle) oramai non più considerati anti-sistema e solo di protesta, quasi non stupisce che sia stato proprio quel Carroccio oramai assurto a movimento di respiro nazionale ad esprimere un parlamentare di colore al Senato. Responsabile da anni delle politiche per la sicurezza e l’immigrazione e già consigliere comunale a Spirano, Iwobi è stato eletto nel collegio di Bergamo e può vantare quella che oramai è una venticinquennale militanza nella Lega Nord: in passato, è stato una delle voci più forti nel criticare le politiche del Governo in merito alla “invasione di clandestini nel nostro Paese” e anche la stessa Operazione Mare Nostrum. Di lui, a suo tempo lo stesso Salvini aveva avuto a dire che “farà molto di più Toni per gli immigrati regolari in un mese che la Kyenge in una intera vita”.

L'ARRIVO IN ITALIA E LA MILITANZA NELLA LEGA

Ma chi è questo neo-senatore la cui elezione sta destando scalpore, soprattutto tra coloro che non sapevano che è iscritto alla Lega Nord sin da metà degli Anni Novanta? 63enne originario della Nigeria, Toni Iwobi era arrivato in Italia all’età di 27 anni con un visto da studente (era il 1976) all’Università di Perugia, trasferendosi successivamente a Bergamo dove nel corso degli anni ha lavorato anche nella propria azienda informatica. Dopo essere stato consigliere nel comune di Spirano, ecco il grande salto e l’investitura direttamente da parte di Matteo Salvini ed è stato candidato anche alla precedente tornata elettorale alla Regione Lombardia dove, con 2000 preferenze, è però risultato il secondo dei non eletti. Di Iwobi, cattolico dichiarato e proveniente da una famiglia di ben dieci fratelli (di cui sei ancora vivi e sparsi nel mondo), si sa che è molto attaccato alle proprie origini africane, tanto che fa ritorno periodicamente nella sua Nigeria, ma l’elettorato leghista ha avuto modo di conoscerlo per le sue posizioni nette sul fenomeno dell’ingresso di immigrati irregolari nel nostro Paese: “Perché importare nuovi poveri senza poter garantire loro un futuro?” ebbe a dire a proposito dei clandestini, mentre ebbe a difendere il leader della Lega quando quest’ultimo venne accusato di insulti razzisti all’ex ministra Kyenge: “Non è razzismo, ma rientra nella logica dello scontro politico” chiosò.

IL RINGRAZIAMENTO SU FACEBOOK AD AMICI ED ELETTORI

Molto attivo sui social network, dove il suo profilo Facebook ufficiale (@VotoToni) ha un discreto numero di iscritti, Toni Iwobi ha immediatamente condiviso con amici ed elettori un post una volta saputo dell’elezione in Senato. Nella didascalia allegata dallo scatto che lo ha accompagnato nel corso dell’ultima campagna elettorale, il neo-senatore ne ha approfittato per ringraziare Salvini, definendolo “un grande leader che ha portato la Lega a diventare la prima forza di centrodestra”. “Amici, è con grande emozione che vi comunico che sono stato eletto Senatore della Repubblica! Dopo oltre 25 anni di battaglie nella grande famiglia della Lega, sta per iniziare un'altra grande avventura!” scrive nell’attacco del post il diretto interessato, aggiungendo che dai tradizionali ringraziamenti di rito non può essere ovviamente esclusa la sua famiglia: “Senza di loro non sarei arrivato qui: non hanno mai smesso di supportarmi e di starmi vicino!” prosegue, prima di chiudere con un perentorio: “Io sono pronto, amici!”.

