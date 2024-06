Alessia, fidanzata Matteo Paolillo?/ L’attore di Mare Fuori è single, lei: “ho chiuso con gli uomini!”

Alessia Fenderico e Matteo Paolillo si sono lasciati. E’ finita la storia d’amore tra l’attore balzato al grande successo con il ruolo di Edoardo Conte nella serie tv cult “Mare Fuori” e la giovane ragazza di Napoli a cui era legato da circa due anni. Da tempo circolavano voci ed indiscrezioni che tra i due fosse tutto finito, ma la conferma è arrivata qualche mese fa proprio da Alessia che ha deciso di rispondere ad una serie di commenti e domande da parte dei fan sul suo account ufficiale di TikTok.

Una confessione che mette una volta e per tutte la parola fine alla relazione. Tutto ha inizio quando alcuni fan commentano un post della giovane ragazza di Napoli scrivendole: “Alessia siamo tutti con te forza e coraggio troverai un altro amore ancora più bello”; Alessia questa volta preferisce risponde e senza girarci troppo intorno scrive: “ti ringrazio, ma ho ufficialmente chiuso con gli uomini. Appena supererò del tutto la perdita del mio cagnolino, ne adotterò uno, e sarà lui il mio amore”.

Matteo Paolillo dopo Alessia Fenderico il flirt con Ludovica Coscione?

Matteo Paolillo è tornato single dopo la fine della storia d’amore con la ex fidanzata Alessia Fenderico, una giovane ragazza napoletana a cui è stato legato per circa due anni. Da quando la notizia è diventata pubblica sono stati diversi i flirt attribuiti al giovane attore e cantante, balzato al grande successo grazie al ruolo di Edoardo Conte interpretato nella serie tv cult “Mare Fuori”. Negli scorsi mesi il mondo del gossip ha parlato di una possibile frequentazione tra Matteo Paolillo e la collega Ludovica Coscione, che presta il volto a Teresa nella seguitissima serie televisiva. Un interesse che in realtà non va oltre l’amicizia, visto che proprio Ludovica Coscione interpellata sulla possibilità che ci fosse del tenero con l’attore ha smentito: “io e Matteo Paolillo siamo tanto amici. Trovo sia molto dolce che la coppia sia piaciuta tanto da volerla anche nella vita reale, però siamo solo amici”.

Nessuna nuova fidanzata nella vita di Matteo Paolillo che, parlando del successo di Mare Fuori ha dichiarato dalle pagine di Vanity Fair: “è stata una grande occasione. Sul set ho imparato tantissimo, è stato come un corso intensivo, in cui ci si mette in gioco e non ci si giudica. E poi di Mare fuori avevo capito subito che stavamo facendo un grande lavoro, che dentro quella serie c’era una profonda verità”.











