Un tuffo nella vita privata di Alice D’Amato: nessun fidanzato, ma un legame speciale con la sorella Asia

Non c’è traccia di alcun fidanzato sui social della ginnasta Alice D’Amato, almeno così pare. Su Instagram la giovane sportiva genovese sfoggia ovviamente il meglio delle sue esibizioni in pedana, condividendo coi fan e i tifosi i momenti più emozionanti della sua carriera. Ciò che emerge sbirciando in rete circa la sua vita privata è lo splendido rapporto instaurato con la sorella Asia D’Amato. Un legame speciale ben noto agli appassionati e agli sportivi, che nel 2019 videro Asia abbandonare la pedana in lacrime per via di un infortunio.

Anche lei ginnasta come Alice, ha trovato nella sorella un punto di riferimento importante. Tra le due gemelle c’è sempre stato infatti un rapporto speciale, fortificatosi negli alti e bassi dei rispettivi percorsi sportivi. “Sei l’unica persona che riesce a capirmi solo guardandomi negli occhi…”, aveva scritto Alice alla sorella in un post sui social nel 2021, in occasione del loro diciottesimo compleanno.

Alice e Asia D’Amato, due sorelle unite dalla stessa passione

“L’unica che riesce a capire e comprendere le mie sofferenze, malinconie, rabbie, felicità…davvero è solo questione di un semplice sguardo”, le bellissime parole di Alice per sua sorella Asia. Insomma, non manca l’amore nella vita delle due ginnaste genovesi, sempre unite e pronte a sostenersi a vicenda.

Chissà quindi come avrà reagito, Asia, quando la sorella è riuscita a conquistare una storica medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi in corso di svolgimento, con Alice che si è resa protagonista di una prestazione da incorniciare, che ha permesso alle azzurre di chiudere con un punteggio finale di 165.494.

