AMICI 2023, ED. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 21 gennaio 2024: dure prove per Giovanni e Nicholas

Amici 23, anticipazioni registrazione 21 gennaio 2024: nuovi compiti per Giovanni e Nicholas

Cosa accadrà nella nuova registrazione di Amici 23? Alcune anticipazioni arrivano dalla puntata del daytime andata in onda oggi 18 gennaio su Canale 5, e hanno come protagonisti i due allievi di Raimondo Todaro: Nicholas e Giovanni. Dopo aver affrontato una gara di danza di fronte a coreografi e professionisti di Amici ed essersi classificati penultimo e ultimo, i due ballerini hanno ricevuto un nuovo compito da parte della maestra Celentano.

Per Giovanni una coreografia giocosa, in cui però ci sono elementi di tecnica come i giri alla seconda; coreografia piena di tecnica e povera di prese invece per Nicholas, a cui la Celentano ha ricordato essere un ballerino commerciale con basi scarse. Entrambi dovranno dimostrare oggi in studio questo compito: riusciranno ad assicurarsi la sufficienza dalla maestra? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 23, anticipazioni registrazione 18 gennaio della puntata del 21 gennaio 2024: nuove gare di canto e ballo

Oggi 18 gennaio 2023 si registra una nuova puntata di Amici 23, che andrà in onda domenica 21 gennaio 2024, a partire dalle 14, su Canale 5. Alla conduzione Maria De Filippi, affiancata come sempre dai prof di ballo – Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro – e i prof di canto – Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Non saranno però i professori a decidere le sorti dei ragazzi di Amici 23 in questa nuova puntata del pomeridiano. Com’è consuetudine, in studio arriveranno una serie di professionisti del mondo della danza e del canto che giudicheranno le esibizioni degli allievi e stileranno una classifica dal migliore al peggiore. Maria De Filippi ospiterà inoltre noti cantanti che avranno modo di presentare in studio il loro ultimo singolo.

Amici 2023, anticipazioni: i nuovi inediti e i richiami per Ayle e Malia

Gli allievi di Amici 2023 non saranno certamente messi alla prova solo nella consueta gara di canto e ballo. Se ai ballerini toccherà una nuova prova di improvvisazione, alcuni cantanti invece presenteranno i loro nuovi inediti al centro dello studio e di fronte ai rappresentanti di alcune note radio. Si attendono infatti i nuovi singoli di Lil Jolie, Sarah, Holden e il primo di Martina.

Ad alcuni allievi, come Ayle, toccherà poi esibirsi nel compito ricevuto in settimana da Lorella Cuccarini. Proprio quest’ultimo, così come Malia, hanno ricevuto richiami severi dai rispettivi prof di appartenenza. I due, per il loro atteggiamento, potrebbero rischiare di finire in sfida.

Dopo l’uscita di Mew e Matthew, per motivazioni ancora non chiare, i professori di Amici hanno deciso di riaprire i casting dei cantanti, alla fine dei quali sono state ammesse due nuove allieve: Kia e Nahaze. La prima, voluta fortemente da Lorella Cuccarini, ha già sostenuto una sfida qualche settimana fa, contro Martina, poi persa. La seconda invece è stata fortemente voluta da Anna Pettinelli. Entrambe sono state chiamate ad eseguire una canzone di fronte a tutta la commissione. La prima si è esibita in Blu Part II di Elisa e Rkomi, mentre la seconda ha cantato Oro, il suo inedito. L’intera commissione ha approvato il loro ingresso nella scuola di Amici 23.

