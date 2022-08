Amici 21, classifica ascolti su Spotify/ Primo LDA, battuto Luigi. Chiude Alex…

Amici 21, classifica ascolti su Spotify: Luigi è secondo, LDA lo batte…

Mancano ormai poche settimane all’apertura delle porte della scuola più spiata della Mediaset: si tratta del talent Amici di Maria De Filippi che dovrebbe prendere il via da domenica 18 settembre. L’edizione 2021 è terminata con la vittoria del cantante Luigi Strangis ma tanti sono i cantanti che, dopo il programma, hanno raggiunto il successo, producendo nuovi singoli e varcando palchi importanti. A estate finalmente conclusa chissà quale sarà stato il cantante con il maggior numero di visualizzazioni, e dunque il più apprezzato sulla piattaforma Spotify…

Stando alla classifica Spotify, con i dati aggiornati al 21 agosto, è LDA a primeggiare sul podio con ben 730.213 ascoltatori. Si tratta di Luca d’Alessio, figlio del celebre cantante partenopeo Gigi d’Alessio, che si colloca cosi al primo posto. I suoi singoli più ascoltati sono: Quello che fa male e Buongiorno. Medaglia d’argento va invece al vincitore del programma, Luigi Strangis, che ha raggiunto ben 519.345 ascoltatori mensili. I suoi brani più cliccati sono: Muro, Tondo e infine Partirò da Zero, brano scritto per lui da Giordana Angi, anche lei ex allieva di Amici.

Amici 21, classifica ascolti su Spotify: a chiudere la classifica i cantanti di Lorella Cuccarini…

Sull’ultimo gradino del podio, di chi ha raggiunto il maggior numero di ascolti, tra i cantanti di amici 2021, sulla piattaforma di Spotify, si colloca il mitico Albe! All’anagrafe Alberto La Malfa durante il programma aveva la paura di non riuscire a raggiungere il successo a causa della somiglianza nello stile al noto cantante, ex vincitore di Amici, San Giovanni. Una volta uscito dal talent però ha raggiunto molto successo, ad agosto Albe vanta infatti ben 430.449 ascoltatori. Le sue canzoni più apprezzate sono: Millevoci, Giravolte e Karma. Fuori podio in quarta e quinta posizione si collocano invece i due cantanti più amati da Lorella Cuccarini…

Al quarto posto c’è infatti la cantante che, durante il programma, ha mostrato la maggiore padronanza vocalica, si tratta della mitica Sissi che su Spotify ha raggiunto i 351.900 ascoltatori. Le sue canzoni più cliccate sono: Come Come, Danshari e Stupidi Lovers. A chiudere la classifica c’è infine Alex Wyse, con le sue canzoni dai toni più romantici e malinconici ha raggiunto ben 233.881 ascoltatori mensili. La canzone più ascoltata? Sogni al Cielo, segue Accade e Ammirare tutto.











