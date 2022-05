Amici 21, classifica stream Spotify/ LDA supera i finalisti, Albe secondo, Luigi superato da Alex e…

Amici 21, LDA primeggia per i dati di stream complessivi

Il grand final di Amici 21, che ha decretato il trionfo assoluto di Luigi Strangis –tra i premi e i riconoscimenti messi in palio per i 6 finalisti– sembra non aver influenzato la tendenza degli ascolti in streaming su Spotify Italia per i talenti cantanti. Con i dati di stream che si rilevano su Spotify Italia alla mano, è possibile delineare una rinnovata classifica dei cantanti protagonisti di Amici 21, che vede ancora una volta primeggiare il finalista mancato al talent, Luca D’Alessio in arte LDA.

Secondo la classifica targata Amici 21 -relativa nel dettaglio agli stream complessivi conseguiti da ciascun protagonista del talent, come somma degli ascolti cumulati con gli inediti e i singoli- Luca D’Alessio sbaraglia la concorrenza della classe canto della celebre scuola, oltrepassando la quota di 51 milioni di stream. Nel dettaglio, quindi, il cantante di Bandana -che ora scala le classifiche musicali e potrebbe imporsi come il tormentone dell’estate 2022 con il video (ci sarà anche Lulù Selassiè? ), raggiunge la quota record di 51.846841 stream complessivi, confermandosi quindi come l’artista di Amici 21 a registrare più stream in assoluto.

Chi è alle spalle di LDA nella classifica degli stream di Amici 21

Alle spalle di LDA, in seconda posizione, si conferma Albe (Alberto La Malfa), il quale è al centro della polemica web del momento, che in particolare taccia la sala-stampa adibita alla critica in sede di finale ad Amici 21, di non aver riconosciuto alcun merito effettivo al cantante di Millevoci (singolo certificato disco d’oro da FIMI). Come il dato degli ascolti complessivi su Spotify Italia e il disco d’oro raggiunti.

24.519.711 sono gli ascolti complessivi che si registrano per Albe. Terzo podio per Alex: il cantante che ha conseguito un disco d’oro con il singolo Sogni al cielo, supera gli oltre 19 milioni di ascolti complessivi. Quarto posto per Sissi (Silvia Cesana), che supera i 17 milioni di stream. Quinta posizione per il trionfatore di Amici 21, Luigi Strangis, che supera i 13 milioni di stream complessivi.

I talenti di Amici 21, intanto, potrebbero riunirsi in un evento d’eccezione, che si terrà nel mese di giugno 2022 a Napoli e vede protagonista Gigi D’Alessio.











