Anouk Aimée, è morta l’attrice francese: recitò ne ‘La Dolce Vita’/ La figlia Manuela: “Ero con lei…”

Ci lascia una delle attrici francesi più stimate di sempre, protagonista di oltre 50 film oltre che icona di bellezza e stile: Anouk Aimée si è spenta oggi a Parigi all’età di 92 anni. Anche il pubblico italiano aveva avuto modo di apprezzarla, in particolare per il ruolo nella pellicola iconica di Federico Fellini, La Dolce Vita. Con l’attrice se ne va un pezzo di storia considerevole del cinema internazionale; un’eredità che certamente sarà monito ed esempio per i tanti giovani che sognano di solcare i medesimi traguardi professionali.

A dare il triste annuncio della morte di Anouk Aimée – come riporta l’Ansa – è stata sua figlia Manuela Papatakis. “Con mia figlia Galaad, mia nipote Mila, abbiamo l’immensa tristezza di annunciarvi la scomparsa della mia mamma… Ero proprio accanto a lei quando questa mattina si è spenta, nella sua casa, a Parigi”.

Anouk Aimée, addio alla diva francese candidata all’Oscar per ‘Un uomo, una donna’

Anouk Aimée ci lascia all’età di 92 anni e sicuramente con la soddisfazione di aver ottenuto quanto di più bello della sua vita, sia in termini di vita privata che di impegno professionale. Con i più grandi registi e produttori ha portato in alto il nome del cinema francese, destreggiandosi in molteplici ruoli con fattezze sempre diverse, nuove, ma mai risultando fuori contesto. Una carriera decollata negli anni sessanta ma che fino agli anni 2000 è stata sempre sulla cresta dell’onda.

Nel novero delle tappe più importanti della carriera di Anouk Aimée – scomparsa questa mattina, 18 giugno – è da menzionare la candidatura gli Oscar per la pellicola forse più rappresentativa della sua carriera: “Un uomo, una donna”, dove condivise il set con Jean-Louis Trintignant.

