Anticipazioni La promessa, 20 e 21 agosto 2024: Jeronimo mette Catalina contro Jimena

Oggi e domani pomeriggio, martedì 20 e mercoledì 21 agosto 2024, vanno in onda due nuove puntate de La promessa: come rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Curro ha deciso di rimanere in Spagna e non partire per l’Inghilterra per studiare. Nel frattempo, Pelayo e Catalina hanno intercettato un potenziale interessante cliente per la loro attività con le marmellate: Mr. Cavendish, giunto in anticipo alla tenuta, sempre più convinto ad acquistare i prodotti dalla coppia la quale ha nel mentre organizzato una degustazione di marmellate.

Intanto Petra e Feliciano vengono avvisati dal sergente Funes della chiusura dell’indagine sulla morte del padre; alla tenuta, nel frattempo, continuano le intemperanze di Jimena, diventata ormai sempre più ingestibile. La ragazza non solo ha una forte crisi di nervi durante una partita di carte, durante la quale inveisce contro Curro, Martina e Catalina, ma viene anche messa contro la stessa Catalina dalla mossa di Jeronimo, che tenta di manipolarla facendole credere che la ragazza stia architettando un piano per rinchiuderla in un sanatorio. In preda all’ennesimo attacco di nervi, Jimena perde la testa e decide di appiccare un incendio nella tenuta utilizzando una tanica di combustibile.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate de La promessa, i rapporti tra Catalina e Pelayo hanno rischiato di precipitare dopo i dubbi della ragazza sui comportamenti del fidanzato nonché socio in affari; in particolare, Catalina si è adirata per la decisione del fidanzato di affidare le chiavi del magazzino dei domestici a Jeronimo, e per questo ha deciso di chiudere ogni rapporto con lui, ricordando anche gli avvertimenti della zia che l’aveva più volte avvisata di fare attenzione all’uomo che aveva al suo fianco. Alla fine, però, la ragazza sembra averci ripensato, desiderosa soprattutto di non buttare all’aria i grandi successi ottenuti dagli affari con le marmellate.

Pelayo intanto nasconde dei segreti molto importanti, tra cui l’alleanza con Cruz e la sua intenzione di portare via con sé la fidanzata dalla Promessa; c’è poi un altro mistero legato alla figura di Jeronimo che, inizialmente presentatosi come valletto, in realtà si rivela un uomo d’affari con numerosi interessi in ballo.