Prosegue la (sempre meno!) lunga attesa per l’arrivo delle feste di Natale e con l’accorciarsi del tempo che abbiamo a disposizione, noi torniamo ancora una volta a proporvi una ricca e lunga selezione di originalissime frasi di auguri buon Natale 2024 e Immacolata che vi suggeriamo di iniziare a mettervi da parte – magari con una nota salvata sul vostro cellulare, oppure nella chat privata che su WhatsApp potete aprire con il vostro stesso numero – per arrivare al 24 e 25 dicembre preparati; senza che dobbiate interrompere le lunghe preparazioni di cene, cenoni e pranzi in famiglia per cercare qualche frase da inviare ad amici e parenti.

Auguri buon Natale 2024 e Immacolata/ Frasi: “Il regalo perfetto? Perdona qualcuno”

Nei giorni scorsi ci siano soffermati sulle frasi di auguri buon Natale 2024 tratte da alcune citazioni di Papi e Santi, per poi passare anche alle canzoni e ai film; mentre oggi vi proponiamo una carrellata di poesie e poemetti più o meno famosi, partendo da Jolanda Restano: “Cade la neve, scende dal cielo/ e lieve, lieve copre di un velo/ case e palazzi, strade e sentieri,/ tetti aguzzi e comignoli neri./ Non c’è rumore, tutto tace/ ascolto il mio cuore: senti che pace!/ Arriva Natale, crea l’atmosfera/ senti nel cuore la pace vera!“.

Doverosa, in queste poetiche frasi di auguri buon Natale 2024, anche una citazione a Salvatore Quasimodo con la sua poesia breve ‘Natale’: “Guardo il presepe scolpito,/ dove sono i pastori appena giunti/ alla povera stalla di Betlemme./ Anche i Re Magi nelle lunghe vesti/ salutano il potente Re del mondo./ Pace nella finzione e nel silenzio/ delle figure di legno: ecco i vecchi/ del villaggio e la stella che risplende,/ e l’asinello di colore azzurro“.

AUGURI BUON NATALE 2024 E IMMACOLATA: LE MIGLIORI POESIE PER BAMBINI

Immaginando che tra i vostri auguri buon Natale 2024 vogliate dedicare anche un pensierino ai bimbi presenti nella vostra famiglia, tra le poesie natalizie ne abbiamo scovate un paio che potreste inviargli: la prima è una citazione all’aforista Fabrizio Carmagna che scrisse “il Natale è una sera di dicembre, il silenzio che dilaga per le strade, una fiamma custodita tra le nostra mani, un fiume solitario che torna alla sua sorgente, la gioia di donare qualcosa e la gioia di ricevere“; mentre la seconda è dell’amatissima Alda Merini: “Il Natale è la festa/ del cuore che si apre,/ della mente che sorride,/ della bocca che canta/ con gioia e senza paura“.

Infine, sempre dando spazio ai più piccoli, l’ultima frase per gli auguri buon Natale 2024 e Immacolata che vi proponiamo è un breve poemetto di Luisa Nason: “Campana piccina/ che attandi lassù/ intona il tuo canto/ che nasce Gesù./ O stella, stellina/ che brilli lassù,/ ravviva il tuo lume/ che passa Gesù./ O cuore piccino/ che attendi quaggiù/ prepara i tuoi doni/ che nasce Gesù“.