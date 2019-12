Avversaria Atalanta/ Sorteggio Champions League ottavi: chi contro i nerazzurri?

Quale sarà l’avversaria dell’Atalanta negli ottavi di Champions League? I nerazzurri si presentano al sorteggio di Nyon e mai come in questo caso già esserci è motivo d’orgoglio. La storia che l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta scrivendo in questi anni è qualcosa di memorabile, la qualificazione in Champions League con il terzo posto nello scorso campionato era stato un trionfo e adesso la gioia per avere passato la fase a gironi è incontenibile – a maggior ragione pensando a come era cominciata l’avventura culminata con la grande impresa di Kharkiv mercoledì scorso. Dunque l’Atalanta è ancora in corsa in Champions League e di conseguenza adesso siamo curiosi di scoprire quale sarà la sua avversaria negli ottavi. La Dea ha ottenuto il secondo posto nel girone e dunque, secondo le regole, potrà incrociare solo una delle prime. Non solo: la formula degli ottavi di Champions League prevede pure che non si possa affrontare una connazionale negli ottavi, né la squadra contro cui si è già giocato nel girone: escludendo dunque Juventus e Manchester City, l’avversaria dell’Atalanta sarà una tra Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Liverpool, Barcellona, Lipsia e Valencia. Vedremo quello che uscirà dall’urna e contro chi la squadra di Gian Piero Gasperini si dovrà confrontare negli ottavi di Champions League, magari per scrivere un altro capitolo memorabile della storia dell’Atalanta.

AVVERSARIA ATALANTA, OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

Volendo stilare una classifica di “preferenza” per l’avversaria dell’Atalanta negli ottavi di Champions League, è evidente che ci sono quattro opzioni che sarebbero difficilissimi e altre due invece decisamente più abbordabili. Nella prima categoria rientrano naturalmente Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Liverpool e Barcellona, mentre della seconda fanno parte Lipsia e Valencia. Contro una delle quattro big, ci sarebbe comunque l’orgoglio di vivere due serate indimenticabili di grande calcio, nelle quali l’Atalanta non avrebbe nulla da perdere e tutto quello che dovesse arrivare sarebbe tanto di guadagnato. Lipsia e Valencia invece potrebbero essere la chance di rendere ancora più memorabile questa Champions League 2019-2020: avversarie naturalmente di tutto rispetto, perché non si vince per caso un girone di Champions, tuttavia è evidente che contro tedeschi e spagnoli l’Atalanta se la giocherebbe con tutte le carte in regola per sognare qualcosa di ancora più grande degli ottavi di finale.

