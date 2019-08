Balotelli al Brescia: sorpasso sul Flamengo/ Incontrato Cellino: ‘cuore’ batte soldi

Mario Balotelli sembra sempre più vicino a vestire la maglia del Brescia nell’imminente Serie A che si appresta ai nastri di partenza: dopo l’ennesima estate turbolenta per SuperMario, scaricato dal Nizza e svincolato dal Marsiglia lo scorso giugno, sembrava avvicinarsi con maggior forza l’offerta intrigante del Flamenco. Un Balo in Brasile, assai affascinante come ipotesi – un po’ come De Rossi al Boca Juniors in Argentina – ma che avrebbe di fatto significato la fine di ogni velleità di riconquistare la Nazionale. E così, un po’ il cuore un po’ la voglia di rimanere in Italia ecco avvicinarsi l’ipotesi del Brescia, sua terra d’origine, che lavorando sottotraccia per il suo ritorno in A pare aver trovato il suo nome forte per il grande rilancio. Sarebbe ormai questione di ore, riflettono da più parte analisi di mercato e quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport su tutte, l’annuncio del Presidente Cellino dell’acquisto di Mario Balotelli come nuovo numero 9 del suo Brescia: l’incontro con il patron bresciano c’è già stato a l’offerta lanciata avrebbe ingolosito Balotelli assai più di quella brasiliana.

BALOTELLI AL BRESCIA, SCELTA DI CUORE?

Stamani mattina Mino Raiola ha incontrato gli emissari del Flamengo interessati a Balotelli ma in quel frangente avrebbe comunicato loro, secondo le info di Calciomercato.com, dell’interesse forte di SuperMario di voler rinunciare al ricco ingaggio garantito in Brasile pur di ritornare in Serie A con l’amata squadra delle Rondinelle. Cellino ha offerto un contratto triennale da 2,5 milioni di euro (più bonus per arrivare a 3mln) a stagione che potrebbe essere perfetto per il tandem Balotelli-Raiola, con il Sì pronto ad arrivare forse già nelle prossime ore. Il “cuore” piuttosto che i “soldi”, o meglio una vetrina maggiormente più in vista per rimanere nel giro della Nazionale (i contatti con Mancini non sono mai stati interrotti del tutto, ndr) e per poter tornare in Italia dopo gli anni di “esilio” in Francia tutt’altro che produttivi. Leader della squadra in una dimensione assai più alla portata, senza le pressioni delle grandi squadre e con la possibilità di costituire assieme a Donnarumma un tandem d’attacco invidiabile da tutti i concorrenti per la salvezza. I 300mila euro netti al mese, 10 milioni al momento della firma e un posto in squadra anche per il fratello Enock è un’offerta alquanto irrinunciabile per Balotelli, ma al momento sembra aver preferito il “cuore” bresciano e il ritorno in A: se non si inseriranno altre squadre (Atalanta? Napoli?) entro domani la firma dovrebbe arrivare.

