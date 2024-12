Alla fine di quest’anno, ci sono diversi bonus che scadono nel 2024 (prevalentemente edilizi). Il prossimo anno dunque non solo ci sarà un ridimensionamento degli incentivi, ma anche quest’ultimi godranno di una detrazione fiscale minore. Per l’anno a venire ci aspettano diversi bonus edilizi, ma come è stato accennato gli incentivi saranno ridimensionati con percentuali fiscali molto più basse (tra il 50% nei casi più fortuiti, e fino al 36%). Tra i nuovi tagli tra i più penalizzanti non possiamo non nominare il Superbonus.

Tutti i bonus che scadono nel 2024: lista completa

Tra i bonus che scadono nel 2024 – o meglio che verranno ridimensionati – vi è il Superbonus. Da quando è salita in carica la Premier Meloni l’incentivo edilizio (un tempo al 110%) andrà a ridursi gradualmente.

Nel 2024 il benefit è sceso al 70%, mentre al 31 dicembre questa percentuale si ridurrà ancor di più (toccando il 65%), per poi nel tempo scomparire definitivamente.

Tagli all’Ecobonus

Anche sull’ecobonus arrivano delle sforbiciate. La detrazione fiscale sia Ires che Irpef possono variare tra il 50% e il 65% massimo. Soltanto per alcuni interventi destinati ai condomini possono beneficiare dell’85% massimo.

Dal 2025 le detrazioni possono arrivare al 50% (ma soltanto per le prime case), mentre scende drasticamente al 36% per tutti gli altri immobili.

Ristrutturazione e sismabonus a metà detrazione fiscale

Stessi benefici fiscali per il bonus ristrutturazione, che rimane a metà (al 50%) per le prime case, al 36% per le seconde abitazioni.

L’ecobonus invece resta anche nel 2025, ma anche questo incentivo viene ridotto all’85% per gli interventi sugli immobili usati e realizzare edifici antisismici.

Addio al bonus verde

Nel 2024 è in scadenza anche il bonus Verde, che fino ad oggi ha goduto del 36% di detrazione fiscale ma su un tetto massimo di spesa di 5.000€.

Tra gli altri bonus che scadono nel 2024 vi sono i bonus per la TV, quello internet, per le caldaie, per l’acqua potabile, il pellet e nessun rinnovo neanche per il bonus per le colonnine di ricariche elettriche.