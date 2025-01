La nuova manovra ha confermato il bonus elettrodomestici 2025 con una novità: l’inserimento di un voucher in grado di rimborsare fino al 30% della spesa sostenuta a patto di aver rispettato le condizioni del bando (aver comprato elettrodomestici con classe energetica almeno pari alla B).

Da quanto apprendiamo dalla comunicazione ufficiale da parte dell’Unione nazionale consumatori, per poter aderire all’incentivo fiscale occorrerà partecipare ad un Click Day. Mentre come ulteriore dettaglio conosciamo già il tetto di spesa massimo, che si differenzia in base alla fascia ISEE dei richiedenti.

Bonus elettrodomestici 2025 fino al 30% della spesa sostenuta

Il bonus elettrodomestici 2025 sarà richiedibile attraverso la partecipazione “a click”, ovvero con l’ormai noto Click Day. Prima di inoltrare la domanda è utile conoscere i requisiti da rispettare e le condizioni previste per il rimborso fiscale. Il tetto massimo è di cento euro per le famiglie che ne fanno richiesta, salvo si tratti di nuclei con ISEE entro venticinque mila euro dove il contributo salirebbe a duecento euro.

Nonostante non si sappia ancora il giorno del Click Day, quasi sicuramente il concorso si terrà entro la fine del mese di febbraio di quest’anno. Come abbiamo detto per usufruire dell’agevolazione è necessario rispettare le condizioni regolamentate dalla normativa: classe energetica minima pari alla B (o più alta), produzione esclusiva in Europa e abolizione del vecchio dispositivo.

Nel momento il cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy approveranno ufficialmente la misura (con un decreto congiunto), si provvederà all’effettiva applicazione del bonus.

Obiettivo “doppio”

Il Governo ha stanziato cinquanta milioni di euro (complessivamente) per poter soddisfare più richieste possibili. L’intendo è doppio, il primo tentativo è di avvicinarsi il più possibile alla direttiva green, mentre il secondo obiettivo è supportare – economicamente – il settore degli elettrodomestici che sta attraversando un momento delicato.

Dato che a sancire il “vincitore” del bando relativo al bonus elettrodomestici di questo 2025 sarà il cliccatore più veloce, è bene che gli interessati leggano l’iter, il giorno e l’orario esatto che verrà pubblicato nei prossimi giorni (così da non restare indietro con le informazioni).