La strada del giornalismo era nel suo destino e il trascorsi come valletta sono valsi da apripista per la carriera tanto agognata. Stiamo parlando di Brunella Tocci, uno dei volti più stimati della stampa italiana e che, in qualità di personaggio noto, non sfugge dalla curiosità che spesso aleggia sul web a proposito della vita privata e sentimentale. La giornalista è sempre stata molto discreta a proposito della sua quotidianità è appare molto difficile scovare il possibile compagno di Brunella Tocci.

La riservatezza di Brunella Tocci è testimoniata dall’assenza di profili social; niente indizi dunque estrapolabili dal web per un possibile nuovo compagno dopo la storia d’amore con l’ex marito Pio De Berti Gambini. Anche questa unica liaison nota dell’ex valletta e oggi stimata giornalista è accompagnata da pochi aneddoti ma, grazie ai diversi impegni del suo ex marito – Pio De Berti Gambini – siamo comunque in grado di ricostruire le tappe più importanti dal punto di vista professionale.

Brunella Tocci e l’ex marito Pio De Berti Gambini: un amore ‘spezzato’ dalla malattia

E dunque, chi è Pio De Berti Gambini ex marito di Brunella Tocci? Proprio la passione in comune per il giornalismo potrebbe aver avuto un ruolo cruciale nel propiziare il primo incontro tra i due dato che dal ‘57 ha iniziato ad occuparsi in informazione proprio per la Rai. Carriera che lo ha portato dopo pochi anni a ricoprire una carica particolarmente importante: l’ex marito di Brunella Tocci venne infatti scelto come direttore della sede di produzione della Rai di Milano per poi arrivare a direttore della seconda rete nel 1980.

Purtroppo l’amore tra Brunella Tocci e l’ex marito Pio De Berti Gambini è stato tristemente spezzato dalla malattia. Il giornalista è infatti venuto a mancare, all’età di 65 anni, nel 1995. Fatale il peggioramento delle condizioni di salute a causa di un tumore. Da allora non si hanno più notizie della vita sentimentale della giornalista e dunque su un possibile attuale compagno di Brunella Tocci dopo la scomparsa dell’ex marito.