PRONOSTICI CHAMPION LEAGUE/ Scommesse e quote: quale risultato esatto all’Olimpico? (andata ottavi)

Come abbiamo visto prima, per i pronostici di Champions league sono i giallorossi favoriti questa sera contro il Porto: vediamo però quali potrebbero essere il risultato che ci arriverà dall’Olimpico. Ecco quindi che ovviamente saranno gli esiti in favore della squadra di Di Francesco ad avere meritato le quote più basse : il successo della Roma per 1-0 vale 7.75 la posta mentre la vittoria per 2-0 e 2-1 sono state quotate rispettivamente a 10.00 e 8.75. Per quanto riguarda i risultati favorevoli al Porto va detto che la vittoria dei portoghesi per 1-0 è stata data a 11.00, mentre le affermazioni per 2-0 e 2-1 sono state rispettivamente fissate a 2.00 e 12.00. Non dimentichiamo infine i pareggi: lo 0-0 è stato dato a 10.00, mentre l’1-1 è stato valutato a 6.50, con il pari per 2-2 valutato invece a 13.00.

FOCUS SU ROMA PORTO

Occhi puntati ora, per i pronostici di Champions League, sulla partita Roma Porto attesa tra poco allo stadio Olimpico: vediamo quindi che cosa ci possono riportare le quote date dalla Snai alla vigilia. Partendo dalla classica 1×2 vediamo che il successo dei giallorossi è stato dato a 2.10, contro il più elevato 3.65 fissato per i lusitani, mente il pareggio a trovato la quotazione di 3.45. Poco cambia nella doppia chance dove l’affermazione o il pari della Roma è stata fissata a 1.25, mentre la vittoria o il pareggio del Porto vale 1.67 la posta in gioco: il successo netto di uno dei due club all’Olimpico è stato poi fissato a 1.28. Per il Gol No Gol possiamo ricordare che il Si è stato fissato a 1.67, mentre la quota del No è stata elevata fino a 2.10. Per il risultato finale della partita di Champions league possiamo poi ricordare che con fattore a 2,5 l’esito Over è stato fissato a 1.85, mentre l’Under è stato appena elevato a 1.85.

FOCUS SU MANCHESTER UNITED PSG

Prima sfida analizzata per i pronostici di Champions League è ovviamente quella tra Manchester United e il Psg: ecco quindi che cosa possono dirci le quote date dalla snai alla viglia. Partendo dalla classica 1×2 vediamo che il successo inglese è stato fissato a 2.55, contro l’appena più elevato 2.70 affibbiato ai parigini: il pareggio è stato valutato a 3.60. Poco cambia nella doppia chance dove la vittoria o il pari del Manchester United ha meritato la quota di 1.43, mentre il successo o il pareggio del Psg vale 1.47 la posta in palio: per l’affermazione netta di una delle due squadre in campo oggi ecco la quotazione di 1.35. Nel Gol No Gol possiamo ricordare che il Si è stato fissato a 1.50, mentre la valutazione del No sale fino a 2.35: per il risultato finale della partita, con fattore a 2,5 va poi detto che l’esito Over è stato dato a 1.65, mentre l’Under a 2.15.

LE PARTITE

Dopo una lunga sosta ecco che il primo torneo per club del continente torna sotto i riflettori nelle serate del 12 e 13 febbraio: andiamo quindi a vedere che cosa ci riservano i pronostici di Champions League stilati alla nostra redazione. Prima però di controllare da vicino quote, scommesse e pronostici di Champions league andiamo a ricordare quali sono i match attesi quest’oggi. Ecco quindi che sono due le sfide messe in calendario per la serata del 12 febbraio e per entrambi gli incontri il fischio è stato previsto per le ore 21.00: si tratterà quindi di Manchester United-Paris Saint Germain e Roma-Porto. Stesso programma per la serata del 13 febbraio con due partite previste sempre alle ore 21.00: ecco quindi in calendario Ajax-Real Madrid e Tottenham-Borussia Dortmund. Andiamo quindi a conoscere da vicino i pronostici di Champions league registrati dalla nostra redazione per le partite di andata degli ottavi di finale.

PRONOSTICO MANCHESTER UNITED PSG

La sfida potrebbe anche rivelarsi più aperta del previsto, visto che i Red devils come i parigini approdano alla partita con un ottimo stato di forma. Va però detto che la formazione francese sarà priva di Neymar, che ha riportato un infortunio al piede destro, che dovrebbe tenerlo lontano dal campo per parecchio tempo.

PRONOSTICO ROMA PORTO

Favorita nel sorteggio, la Roma non dovrebbe far fatica a battere i lusitani, a condizione però che ritrovi lo stesso slancio con cui ha vissuto la prima parte della competizione. Nei mesi scorsi i giallorossi sono apparsi parecchio efficaci in Champions league, specialmente Edin Dzeko: dopo la partita con il Chievo quindi ci attendiamo una prestazione da protagonista contro il Porto.

PRONOSTICO AJAX REAL MADRID

Sulla carta i lancieri non paiono certo i favoriti eppure la partita in terra olandese potrebbe anche sorprendere. La squadra di casa ha fatto davvero benissimo nella fase a gironi della Campions League, mentre i Blancos hanno decisamente deluso. La squadra dei Galacticos però pare aver ripreso slancio negli ultimi mesi, ma non dovranno correre il rischio di sottovalutare l’avversario.

PRONOSTICO TOTTENHAM BORUSSIA DORTMUND

Gli Spurs di Pochettino potrebbero fare davvero fatica in casa in questo turno di andata degli ottavi. La squadra tedesca, leader nella classifica delle Bundesliga, infatti sta vivendo un gradissimo momento di forma e pure in questa trasferta difficile potrebbe quindi avere la meglio. Va pure detto che i gialloneri hanno chiuso la fase a gironi da primi, mentre la qualificazione degli inglesi al tabellone finale non è stata così facile.



