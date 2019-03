Diretta Manchester City Schalke/ Streaming video e tv: Guardiola sul velluto?

Manchester City Schalke sarà diretta dall’arbitro francese Clément Turpin: alle ore 21:00 di martedì 12 marzo l’Etihad Stadium apre le sue porte al ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. Gli Sky Blues sono vicini ai quarti di finale, un traguardo affatto scontato visto come sono andate le cose negli ultimi anni: tre settimane fa Pep Guardiola e i suoi hanno espugnato in rimonta la Veltins Arena vincendo 3-2, questo significa che ai tedeschi non basterebbe vincere 1-0 o 2-1 ma dovranno farlo con almeno due gol di scarto, a meno che non riescano a centrare un incredibile 4-3. Il Manchester City ha scialacquato vantaggi sulla carta nelle passate edizioni, ma in questo momento sembrano essere in una botta di ferro; in più arrivano a questo impegno in un ottimo momento, perchè hanno ritrovato il primo posto in Premier League e dunque possono correre idealmente per ogni singolo trofeo nel quale sono impegnati. Ora però lasciamo che a parlare sia il campo e quindi, mentre aspettiamo con trepidazione la diretta di Manchester City Schalke, possiamo valutare quali siano le scelte dei due allenatori per questa partita, analizzandone in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Schalke è trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, e i canali cui riferirsi sono Sky Sport Football (203) e Sky Sport 253, con la possibilità di acquistare il singolo evento utilizzando il codice apposito. I clienti Sky potranno poi seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone attivando il servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, collegando fino a due dispositivi ai dati dell’abbonamento e senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY SCHALKE

Con Otamendi e Fernandinho squalificati, nella diretta di Manchester City Schalke Guardiola dovrebbe puntare su Kompany per affiancare Laporte al centro della difesa (a protezione di Ederson) e su Gundogan che sarà il regista arretrato; al fianco del tedesco dovrebbero agire Bernardo Silva e David Silva vista l’indisponibilità di De Bruyne, sulle corsie esterne invece i favoriti sono Walker e Zinchenko anche se Danilo reclama spazio a sinistra. A completare questa formazione sarà il tridente offensivo: Aguero la prima punta, Sterling spostato a destra e l’ex Leroy Sané che agirà a sinistra, in alternativa pronto Mahrez. Per lo Schalke dovrebbe essere nuovamente 3-4-1-2: Salif Sané giocherà insieme a Nastasic e Stambouli davanti a Fahrmann, al posto dell’infortunato Daniel Caligiuri spazio a Konoplyanka che può giocare a destra o sinistra, dall’altra parte in ogni caso dovrebbe esserci Oczipka. Nel settore nevralgico del campo avremo Bentaleb insieme a Rudy per una mediana di qualità; Embolo potrebbe fare un passo indietro e posizionarsi sulla trequarti, così da lasciare a Uth la maglia di partner offensivo dell’austriaco Burgstaller.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ nettissimo il vantaggio degli inglesi nelle quote di Manchester City Schalke: l’agenzia di scommesse Snai parla di una differenza netta tra il valore posto sul segno 1, che vi farebbe guadagnare 1,14 volte la somma giocata, e la vincita potenziale puntando sul segno 2, che corrisponderebbe a 18,00 volte la cifra investita. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita pari a 8,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul tavolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA