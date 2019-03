Probabili formazioni Bayern Monaco Liverpool/ Diretta tv, nei Reds torna Van Dijk

Andiamo a valutare le probabili formazioni di Bayern Monaco Liverpool, che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 13 marzo: ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2018-2019, si riparte dallo 0-0 con cui era terminata la sfida di Anfield e questo dà ovviamente un buon vantaggio ai Reds, che possono permettersi di pareggiare con gol per passare il turno. Tuttavia si gioca all’Allianz Arena, e dunque i tedeschi danno la sensazione di poter essere favoriti anche per come hanno condotto la partita tre settimane fa; il Liverpool arriva da un periodo nel quale ha perso il primo posto in Premier League e dunque, ancora una volta, rischia seriamente di mollare la presa su un titolo che manca ormai da 29 anni e sta diventando un’ossessione. Aspettando dunque che mercoledì le due squadre facciano il loro ingresso in campo, andiamo a vedere in che modo potrebbero essere schierate sul terreno di gioco dai rispettivi allenatori, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Bayern Liverpool.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN LIVERPOOL

I DUBBI DI KOVAC

Per Bayern Monaco Liverpool ci sono ancora dei calciatori infortunati di cui Niko Kovac non si può avvalere per esempio di Robben, così come degli squalificati Kimmich e Muller. Rientra però Alaba, e questa è una buona notizia: con l’austriaco sulla corsia mancina Rafinha può riprendere l’abituale posizione di terzino destro, mentre in mezzo alla difesa Sule resta favorito su Jerome Boateng per affiancare Hummels. In porta andrà ovviamente Neuer, a centrocampo il tandem che agirà davanti al reparto arretrato dovrebbe essere quello formato da Thiago Alcantara e Javi Martinez mentre davanti a loro si candida nuovamente Gnabry, che dovrebbe giocare a destra con Robben che occuperà la sua solita posizione di esterno a sinistra; la prima punta sarà Lewandowski, possibile che James Rodriguez abbia una maglia da trequartista anche perchè Coman resta in dubbio per questa partita, dovrebbe farcela per la panchina ma quasi certamente non inizierà dal primo minuto.

LE SCELTE DI KLOPP

Rosa praticamente al completo per Jurgen Klopp, e dunque in Bayern Monaco Liverpool il tecnico tedesco schiererà il suo abituale 4-3-3 ritrovando anche Van Dijk, che si posiziona al centro della difesa (davanti ad Alisson) dove dovrebbe fare coppia con Lovren, che tornerà titolare a scapito di Lovren. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Alexander-Arnold e Robertson, con un centrocampo nel quale come sempre il dubbio maggiore riguarda Milner e Naby Keita; dovrebbe esserci Henderson che agirà in qualità di regista basso, dall’altra parte Wijnaldum sarà come sempre la mezzala incaricata di lanciarsi negli spazi e sfruttare i movimenti dei tre giocatori che comporranno il tridente. Qui naturalmente Salah partirà largo a destra; a completare lo schieramento del Liverpool saranno Roberto Firmino e Sadio Mané, entrambi a segno con una doppietta nel 4-2 al Burnley.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO (4-2-3-1): 1 Neuer; 13 Rafinha, 5 Hummels, 4 Sule, 27 Alaba; 6 Thiago Alcantara, 8 Javi Martinez; 22 Gnabry, 11 James Rodriguez, 7 Ribéry; 9 Lewandowski

A disposizione: 26 Ulreich, 17 J. Boateng, 18 Goretzka, 35 Renato Sanches, 20 Jeong Woo-Yeong, 29 Coman, 19 A. Davies

Allenatore: Niko Kovac

Squalificati: Kimmich, T. Muller

Indisponibili: Tolisso, Robben

LIVERPOOL (4-4-2): 13 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 4 Van Dijk, 6 Lovren, 26 Robertson; 8 N. Keita, 14 Henderson, 5 Wijnaldum; 11 Salah, 9 Firmino, 10 S. Mané

A disposizione: 22 Mignolet, 32 Matip, 3 Fabinho, 7 Milner, 20 Lallana, 23 Shaqiri, 15 Sturridge

Allenatore: Jurgen Klopp

Squalificati: –

Indisponibili: J Gomez, Oxlade-Chamberlain



