Probabili formazioni Porto Roma/ Diretta tv: torna Manolas, ce la fa Zaniolo?

Studiamo le probabili formazioni di Porto Roma, la partita che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 6 marzo: valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2018-2019, potrebbe rappresentare per i giallorossi la seconda qualificazione consecutiva ai quarti del torneo continentale. La squadra di Eusebio Di Francesco parte in vantaggio avendo vinto 2-1 la sfida di andata, ma rischia perché al Porto basta un semplice 1-0; per di più i giallorossi arrivano dalla rovinosa caduta nel derby (0-3), risultato del tutto negativo in assoluto e per di più considerando che, grazie alla sconfitta dell’Inter, si sarebbe potuto agganciare il quarto posto in classifica. Ora vediamo in che modo i due allenatori possono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Porto Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI PORTO ROMA

I DUBBI DI CONCEICAO

Per Porto Roma, Sergio Conceiçao dovrebbe puntare su un 4-4-1-1: davanti a Iker Casillas agisce la coppia centrale formata da Pepe e Felipe, a occupare le corsie esterne in qualità di terzini dovrebbero invece essere Maxi Pereira (o Manafà) e Alex Telles. Dubbi a centrocampo, perché Brahimi potrebbe fare un passo avanti sulla linea della trequarti: questo naturalmente consentirebbe a Otavio di avere una maglia come esterno sinistro, dall’altra parte potrebbe esserci Jesus Corona con una coppia centrale formata da Danilo Pereira e Hector Herrera, che partono favoriti su Oliver Torres. A fare da prima punta, esattamente come all’andata, dovrebbe essere Tiquinho Soares; l’alternativa è Marega, mentre resta da definire la posizione di Adrian Lopez che ha segnato nella partita di andata, e che di conseguenza potrebbe essere confermato come trequartista. Questo, per quanto detto prima, porterebbe Brahimi a giocare nel suo ruolo naturale di esterno offensivo ma in realtà l’algerino avrà facoltà di muoversi.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Arrivano buone notizie per Eusebio Di Francesco in vista di Porto Roma: Manolas recupera, Zaniolo dovrebbe farcela e anche Karsdorp potrebbe essere arruolabile per la panchina. Resta ai box Cengiz Under, e dunque nel modulo giallorosso Diego Perotti potrebbe avere una maglia come esterno sinistro, con El Shaarawy schierato dall’altra parte. Questo perché Di Francesco potrebbe proporre il 4-3-3: in questo caso ai lati di capitan De Rossi dovrebbero agire Zaniolo, riportato nel ruolo di mezzala, e Lorenzo Pellegrini che partirebbe in vantaggio su Cristante; spazio poi a Dzeko come prima punta, mentre in difesa Manolas tornerà a occupare la posizione di centrale affiancando Fazio. Sulle fasce ci saranno Florenzi e Kolarov (che dovrà saltare per squalifica la prossima partita di campionato), in porta chiaramente ci sarà Robin Olsen che sabato sera è andato molto vicino a parare il rigore di Immobile, ma ha incassato tre gol dalla Lazio.

IL TABELLINO

PORTO (4-4-1-1): 1 Casillas; 2 Maxi Pereira, 33 Pepe, 28 Felipe, 13 Telles; 17 Corona, 22 Danilo Pereira, 16 H. Herrera, 25 Otavio; 8 Brahimi; 29 T. Soares

A disposizione: 26 Vana Alves, 12 Manafà, 3 Militao, 10 Oliver Torres, 7 Hernani, 37 Fernando, 11 Marega

Allenatore: Sergio Conceiçao

Squalificati: –

Indisponibili: Aboubakar

ROMA (4-3-3): 1 Olsen; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 22 Zaniolo, 16 De Rossi, 7 Lo. Pellegrini; 92 El Shaarawy, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 83 Mirante, 2 Karsdorps, 5 Juan Jesus, 4 Cristante, 42 Nzonzi, 34 J. Kluivert, 14 Schick

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: –

Indisponibili: Cengiz Under



