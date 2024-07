Calciomercato Bologna News/ Calafiori, c’è distanza con l’Arsenal: il difensore va in ritiro (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO BOLOGNA, LA SITUAZIONE CALAFIORI-ARSENAL

Il calciomercato Bologna deve ancora definire il futuro di Riccardo Calafiori. Uno dei simboli della cavalcata in Champions League dei felsinei, come se non bastasse, ha disputato un Europeo molto positivo con l’assist decisivo per il gol di Zaccagni contro la Croazia che è valso il passaggio del turno agli ottavi di finale.

Tornando a Bologna, il club aveva fatto capire di preferire la cessione all’estero piuttosto che in Serie A dove la Juventus era la favorita numero uno, complice anche l’arrivo di Thiago Motta in panchina, per arrivare al difensore ex Roma. Alla fine i rossoblu avevano optato per una cessione all’Arsenal, ma ora sembra essere tutto in stallo.

Ma qual è il motivo di questo affare di calciomercato del Bologna congelato? Il Basilea. Sì, avete capito bene: la società svizzera che detiene il 50% sulla futura rivendita del difensore non accetterà sconti. Il Bologna sperava di poter abbassare la percentuale, ma il Basilea ha categoricamente rifiutato questa possibilità.

Dunque i 40 milioni offerti dall’Arsenal, che diventerebbero 20 per il Bologna per via della “tassa Basilea”, sarebbe pochi per il Bologna che ha preferito stoppare la trattativa. Il calciatore andrà in ritiro sebbene rimanga comunque più vicino all’addio piuttosto che alla permanenza.

CALCIOMERCATO BOLOGNA, RUGANI E BETO I NUOVI NOMI

Il calciomercato Bologna però vuole portarsi avanti ed è per questo motivo che avrebbe individuato il possibile sostituto di Riccardo Calafiori. Secondo il Corriere dello Sport, Daniele Rugani è in uscita dalla Juventus e potrebbe rappresentare un’importante alternativa all’ex Roma.

Il giocatore non sembra essere nel progetto tecnico di Thiago Motta e starebbe valutando il suo futuro. Su di lui ci sono attualmente sia alcuni club dall’Arabia Saudita sia l’Ajax, attualmente allenata dall’italiano Francesco Farioli che potrebbe giocare un ruolo chiave nella trattativa.

A centro delle operazioni di calciomercato del Bologna, oltre alla difesa, c’è naturalmente il discorso centravanti. Se Calafiori è in standby, Zrikzee parla già inglese in quel di Manchester. L’olandese ha già firmato per lo United ed è ufficialmente un calciatore dei Red Devils. Per questo motivo il Bologna ha fretta di trovare il “dopo Joshua”.

L’ultimo nome, secondo Sportitalia, è quello di Beto. L’ex Udinese, passato dal Friuli all’Everton, non ha raccolto quanto sperava in Premier League e potrebbe considerare l’idea di tornare dove aveva fatto bene ovvero la Serie A. Le parti tratteranno, anche perché l’Everton avrà bisogno di soldi per il mercato.

