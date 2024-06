Calciomercato Inter News/ Depay monitorato, può arrivare a zero. Asta per Carboni? (oggi 3 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: DEPAY IDEA A ZERO

C’è un’opzione a parametro zero che il calciomercato Inter starebbe considerando: in attacco i nerazzurri hanno sostanzialmente registrato il rinnovo di Lautaro Martinez, abbracceranno Mehdi Taremi e naturalmente confermeranno Marcus Thuram, ma ci sono le due caselle di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic che potrebbero restare vuote. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di alcune alternative, ma adesso ce ne sarebbe un’altra: la pista che porta a Memphis Depay, che si è liberato dall’Atletico Madrid. Un giocatore che ha ancora qualche anno di carriera, avendone compiuti 30 da poco: proprio un gol di Depay ha eliminato l’Inter dalla Champions League quest’anno, Beppe Marotta e Simone Inzaghi lo ricordano e anche da qui potrebbe nascere la suggestione.

Ora, il problema di Depay è che dopo i 76 gol con la maglia del Lione si è perso; discreto a Barcellona, mediocre all’Atletico Madrid, prima ancora un’esperienza poco convincente al Manchester United. La storia dice che quando si è trattato di alzare l’asticella l’olandese ha deluso; forse non è pronto a certi livelli, ma come riserva a parametro zero potrebbe essere utile anche perché parliamo di un attaccante che ha segnato 44 gol con la maglia della nazionale, secondo miglior marcatore di tutti i tempi. Chissà, l’Inter valuta la situazione di calciomercato ed eventualmente farà partire una trattativa per assicurarsi un Depay che alla Pinetina potrebbe tentare di rilanciarsi.

SARÀ ASTA PER CARBONI

Se Depay potrebbe entrare, in uscita per il calciomercato Inter c’è Valentin Carboni: un talento che la società nerazzurra vuole trattenere, ma per il quale potrebbe essere prevista un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Difficilmente Carboni troverà spazio nella rosa dell’Inter il prossimo anno; in più sarà convocato per la Copa America (salvo scossoni) e dunque il suo valore è destinato a salire, Beppe Marotta e Piero Ausilio sanno che questo potrebbe essere il momento giusto per monetizzare o comunque per porre le basi di un’operazione che, economicamente, diventi importante in futuro.

Al momento la destinazione di Carboni potrebbe essere la Fiorentina, dove Raffaele Palladino sarà il nuovo allenatore e lo rivorrebbe dopo l’esperienza in Brianza, e proprio il Monza che chiaramente ha visto di cosa sia capace Carboni, e potrebbe ritagliargli un ruolo ancora più centrale per la terza stagione consecutiva in Serie A. In realtà l’argentino è un calciatore che farebbe gola a tante squadre del nostro campionato, e che piace anche all’estero: per questo motivo l’Inter spera che questa estate di calciomercato possa generare un’asta per Valentin Carboni, poi si potrà eventualmente ragionare sulla formula della cessione.











