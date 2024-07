Calciomercato Inter News/ Gilardino frena l’affare Gudmundsson: “Credo resti”. su Carboni… (16 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER, SORGONO PROBLEMI PER GUDMUNDSSON

Il calciomercato Inter era partito con un nome su tutti ovvero Albert Gudmundsson. Poi nel mercato estivo si sa: il tempo passa, le situazione si svolgono e tra una cosa e l’altra il nome è precipitato nelle gerarchie, tanto da far sembrare ora l’islandese più vicino alla permanenza al Genoa piuttosto che ad un passo dall’Inter.

Il problema del processo ha naturalmente rallentato le operazioni, ma non è l’unico motivo. Secondo Sport Mediaset, il giocatore non ha smesso di piacere ad Inzaghi, anzi, ma è anche vero che se l’Inter non libera lo spazio in rosa sarebbe difficile inserire l’islandese del Genoa. Il tecnico rossoblu Alberto Gilardino, nel dubbio, si espone così: “Parlando con la società credo resti qui”

Ad oggi, quando il calendario segna martedì 16 luglio 2024, i vari Correa, Carboni e Arnautovic non hanno ancora lasciato il club e dunque non ci sarebbe modo di aggiungere al reparto offensivo Gudmundsson. D’altronde, il Genoa chiede uno sforzo economico di 30 milioni, senza contropartite o sconti vari.

CALCIOMERCATO INTER, RIFIUTATA UN’OFFERTA DEL MARSIGLIA PER CARBONI

A proposito di cessioni, tiene banco per il calciomercato Inter il nome di Valentin Carboni. L’argentino classe 2005 è senza dubbio il nome tra i giocatori non titolari su cui la squadra nerazzurra può puntare maggiormente per fare cassa, vista la richiesta di 40 milioni.

Secondo Corriere dello Sport, il Marsiglia di Roberto De Zerbi si è di nuovo fatto vivo per strappare al club lombardo il ragazzo prodigio sebbene con un’offerta inferiore ai 30 milioni quindi di gran lunga sotto il tetto minimo della richiesta dell’Inter per Carboni.

Seguiranno aggiornamenti di calciomercato, in ogni caso l’Inter deve vendere se vuole comprare. Il mese di giugno è andato agli archivi con una perdita di 50 milioni e tutti i big sono rimasti, come ad esempio Calhanoglu, alcuni con tanto di rinnovo di contratto come Barella e Lautaro Martinez.











