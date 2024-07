Calciomercato Inter News/ Sprint per Cabal, stallo per Gudmundsson in attesa del processo (15 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CABAL È IL PROFILO IDEALE

Il calciomercato Inter va forte per Cabal. Il calciatore del Verona sarebbe un ottimo innesto sia come sostituto di Bastoni da braccetto della difesa a tre sia come esterno e riserva di Dimarco. La duttilità del ragazzo, la giovane età e i costi contenuti sono tre ottime notizie per Oaktree.

L’Inter ha infatti dato delle linee guide ai dirigenti per far intendere a tutti qual è il piano del calciomercato del fondo. Il “no” all’operazione Hermoso è lo specchio della visione del club: il mix tra ingaggio molto alto e l’età avanzata del giocatore non è il benvenuto nel mondo nerazzurro.

D’altro canto, la proprietà ha dato il via libera alle trattative per Cabal. La valutazione sui 10 milioni di euro fissata dagli scaligeri può essere scalata con l’inserimento di una contropartita. Al Verona piace molto Kamate della Primavera dunque le parti si incontreranno ancora per trattare.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, GUDMUNDSSON STOP: ECCO PERCHÈ

Uno dei primi nomi del calciomercato Inter è stato Albert Gudmundsson del Genoa. La stagione strepitosa del calciatore islandese ha inevitabilmente raccolto le attenzioni dei migliori club di Serie A, pronti a darsi battaglia in sede di mercato per accaparrarsi l’attaccante.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il motivo per cui i nerazzurri hanno stoppato la trattativa non è tanto per la richiesta di 30 milioni del Genoa, ma per un motivo giudiziario. Infatti l’islandese è coinvolto in processo giudiziario con l’accusa di violenza sessuale. Gudmundsson è stato assolto in primo grado, ma Procura islandese avrebbe riaperto il caso dopo una domanda di ricorso.

Dato che in caso di condanna il giocatore rischierebbe 16 anni di carcere, l’Inter non vorrebbe muoversi spendendo 30 milioni senza sapere se potrà schierare il calciatore. Il problema è che il futuro del giocatore si saprà solo dopo la sessione di calciomercato visto che dovrebbe arrivare a novembre.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LEONI RESTA ALLA SAMPDORIA

Anche l’affare Leoni della Sampdoria sembra essere andato in standby. Questa volta i motivi sono molto diversi, infatti non ci sono tribunali di mezzo bensì la volontà del club ligure di mantenere con sé il classe 2006. La società blucerchiata punta molto sul calciatore, inseguito anche dal Napoli.

Stando a quanto riportato da La Repubblica, si sarebbe aperta per l’Inter una pista di calciomercato fino a qualche giorno fa tutt’altro che scontata. Leoni potrebbe infatti rimanere a Genova un altro anno, senza accordi con nessuna squadra, in modo da favorire la sua crescita senza distrazioni e pressioni di alcuni tipo.

