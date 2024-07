CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Sancho in attesa. Lo scambio Kadioglu-McKennie prende quota (10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SANCHO ASPETTA!

Il calciomercato della Juventus potrebbe presto far segnare un altro gran colpo che risponde al nome di Jadon Sancho. Dopo aver concluso gli acquisti di Douglas Luiz dall’Aston Villa (25 milioni più i cartellini di Iling-Junior e Barrenechea) e di Kephren Thuram dal Nizza (20 milioni più bonus), Giuntoli sta lavorando per portare a Torino anche Teun Koopmeiners dell’Atalanta e l’attaccante esterno del Manchester United Jadon Sancho, recentemente rientrato in Inghilterra dopo un positivo prestito al Borussia Dortmund.

La novità di questi giorni è la decisione di Sancho, che non vuole restare a Manchester, dove non rientra nei piani di ten Hag, e ha messo la Juventus in cima alla lista delle sue preferenze. La Juventus spera di chiudere l’affare di calciomercato entro il 20 luglio, in tempo per l’inizio del ritiro in Germania a Herzogenaurach o al massimo entro la fine del mese. I Red Devils cercano un club disposto a spendere 40 milioni per il cartellino di Sancho e in più c’è il problema dell’ingaggio: Sancho guadagna circa 10 milioni di euro netti, una cifra troppo elevata per la Juventus, che avrebbe bisogno del contributo del Manchester United.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LINEA CALDA COL FENERBAHCE

Il calciomercato della Juventus segue poi con attenzione gli sviluppi della trattativa col Fenerbahce che potrebbe portare a uno scambio col club allenato a partire da questa estate da José Mourinho. La Juventus sarebbe sulle tracce di Ferdi Kadioglu, il cui valore di calciomercato è stimato intorno ai 20 milioni di euro. Il giocatore potrebbe arrivare a Torino in cambio di Weston McKennie, che piace molto al club turco e non rientra nei piani di Thiago Motta, con l’americano che non aveva accettato di entrare a far parte come contropartita nell’affare Douglas Luiz.

Su Kadioglu ci sono anche l’interesse di due club di Premier League, il Liverpool e l’Arsenal. Classe 1999, olandese naturalizzato turco, Kadioglu è nato ad Arnhem, in Olanda. Ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del N.E.C. Nijmegen, per poi passare in prima squadra dal 2016 al 2018, totalizzando 70 presenze e 12 gol. Nel 2018 si è trasferito al Fenerbahce, dove ha giocato 150 partite e segnato 16 reti. In nazionale turca, ha collezionato 20 presenze e realizzato un gol, partecipando anche all’ultima spedizione a Euro 2024 da titolare.











