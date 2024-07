Calciomercato Juventus News/ Mossa di disturbo all’Atalanta per O’Riley. Motta vuole Todibo (15 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL COMPLESSO PIANO PER KOOPMEINERS

Il calciomercato Juventus prova da accelerare le operazioni per Teun Koopmeiners. L’Atalanta, consapevole delle qualità del giocatore, ha chiesto 70 milioni di euro per aprire alle trattative. La cifra viene considerata di troppo dalla Juve, anche perché l’olandese vuole andarsene a Torino da diverso tempo.

Per mettere alle strette la Dea, i bianconeri avrebbero pensato ad un’operazione di disturbo legata proprio all’Atalanta. Secondo Tuttosport, la Vecchia Signora starebbe mettendo i bastoni tra le ruote agli orobici con un piano mirato vale a dire l’interessamento a O’Riley, colui che nelle idee dei bergamaschi andrebbe a sostituire proprio Koopmeiners.

Il piano dei bianconeri è mettere fretta in modo tale che i lombardi si ritrovino obbligati ad abbassare le pretese sul calciatore. In ogni caso, la Juventus non vuole considerare alternative: dopo Douglas Luiz e Khephren Thuram, Koopmeiners è il colpo che Giuntoli ha pronto da tempo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, THIAGO MOTTA PROMUOVE TODIBO

Il calciomercato Juventus si muove anche in difesa. È risaputo da tempo che Jean Clair Todibo è l’obiettivo primario del pacchetto arretrato, anche se sarebbe meglio dire che lo è diventato dato che sia Calafiori che Buongiorno hanno scelto strade differenti.

Fatto sta che Thiago Motta è entusiasta di Todibo e sarebbe contento di averlo a disposizione. Per confermare questa operazione sarà necessario accelerare le operazioni, come racconta La Gazzetta dello Sport . Il francese comporrebbe la coppia centrale con Gleison Bremer.

Per Berardi invece la trattativa entrerà nel vivo da metà agosto. Finora, il Sassuolo non ha fatto prezzi ma la fila al classe 1997 è evidente: dal Napoli alla Lazio, passando per il Milan e naturalmente la Juventus che dopo averlo avuto aveva un solo segno: la Juventus.











