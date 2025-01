CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, UN IBRA PER LOTITO!

Il calciomercato Lazio è pronto a far registrare un colpo a sorpresa. Arriva un talento offensivo in prospettiva per Marco Baroni, Arijon Ibrahimovic. Il giovane trequartista classe 2005 è in uscita dal Bayern Monaco, club che nella stagione 2023/2024 lo aveva già ceduto in prestito al Frosinone. La trattativa per riportarlo in Serie A sarebbe in fase avanzata, con un accordo che prevederebbe un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Ibrahimovic, il cui cognome inevitabilmente attira attenzione, ha già avuto un’esperienza in Italia. Nella scorsa stagione, con la maglia del Frosinone, ha collezionato 18 presenze, segnando due gol in un totale di 594 minuti giocati. Tornato al Bayern Monaco, il giovane talento ha trovato pochissimo spazio, disputando solo tre partite per un totale di 16 minuti in campo dall’inizio di questa stagione. Il Bayern si garantirà un diritto di “recompra” sui 20/25 milioni di euro.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, I NOMI PER IL CENTROCAMPO

L’arrivo di Ibrahimovic non rappresenta la conclusione del calciomercato Lazio. Sebbene manchino solo alcuni dettagli per ufficializzare il trequartista del Bayern Monaco, il club biancazzurro mantiene come priorità il rinforzo del centrocampo, dove l’emergenza si protrae ormai da un mese. La trattativa per Fazzini sembra bloccata, ma le porte non sono del tutto chiuse. Il centrocampista dell’Empoli, deluso dal mancato accordo (l’offerta di prestito con obbligo di riscatto tra due anni è stata respinta dal presidente Corsi), spera ancora in una possibile riapertura del dialogo.

Nel frattempo, l’alternativa Casadei resta sul tavolo, anche se negli ultimi giorni non ci sono stati sviluppi significativi. Tuttavia, un nuovo nome sul taccuino del calciomercato Lazio: quello di Carney Chukwuemeka. Classe 2003, il centrocampista inglese di origini nigeriane, nato in Austria, è attualmente di proprietà del Chelsea. Acquistato due estati fa dall’Aston Villa per circa 15 milioni di sterline (circa 18 milioni di euro), il giovane talento è ora un obiettivo sondato dalla Lazio, che sta valutando un’operazione in prestito con diritto di riscatto.