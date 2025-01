Calciomercato Lazio News, cambio nel reparto offensivo

Il calciomercato Lazio lavora senza interruzione e mentre cerca giocatori per rinforzare la squadra di Marco Baroni a centrocampo e in difesa, è pronto a vivere una rivoluzione nel reparto offensivo, infatti sembrerebbe essere in uscita uno dei titolari, cercato da alcuni club europei, per fare spazio ad una vecchia conoscenza del tecnico che non trova spazio nella sua squadra di Serie A e che potrebbe vedere nella Lazio l’occasione per rilanciarsi. Il giocatore in questione è Ciryl Ngonge che a Napoli non ha trovato continuità dopo il suo trasferimento dall’Hellas Verona, allenato proprio da Baroni, che ha chiesto di essere ceduto e su cui ci sarebbe l’interesse di molte squadre di Serie A, che la Lazio potrebbe battere prendendo il giocatore a titolo definitivo se la cessione andasse in porto.

Il giocatore che potrebbe lasciare in anticipo la squadra è Gustav Isaksen, esterno danese classe 2001 arrivato lo scorso anno dal Midtjylland per 12 milioni, che con Baroni quest’anno è stato un titolarissimo collezionando 20 presenze in cui ha collaborato con 2 gol e 2 assist ma nonostante questo non è mai stato amato dai tifosi per la sua incostanza nelle prestazioni. Sul giocatore si sarebbe fatto vivo l’interesse di squadre più o meno blasonate ma che sembrerebbero aver offerto cifre tra i 15 e i 20 milioni di euro per il calciatore, la più vicina dovrebbe essere il Celtic storico club scozzese di Glasgow, le altre interessate sono il Brentford, club di Premier League, e l’Olympiacos Pireo, squadra di Atene vincitrice dell’ultima Conference League.

Calciomercato Lazio News, l’obiettivo per il mercato estivo

Il calciomercato Lazio si muove anche in anticipo cercando di accaparrarsi le prestazioni di un giovane talento del calcio europeo che fa gola a tanti club europei e che da diverse stagioni sta trascinando la sua squadra alla conquista di titoli a suon di gol. Il profilo in questione è quello di Baris Alper Yilmaz, attaccante turco classe 2000 del Galatasaray che può giocare anche come esterno d’attacco in un 4-3-3 o 4-2-3-1 ma all’occorrenza anche come trequartista, in questa stagione ha giocato 18 partite della Super Lig turca nelle quali ha realizzato 10 gol e 1 assist, trascinando la sua squadra al primo posto e verso l’ennesimo titolo della sua storia.

Yilmaz è un attaccante che non fa della struttura fisica il suo punto forte quanto più della tecnica con il pallone e la rapidità, è il titolare della nazionale allenata da Vincenzo Montella nella quale gioca in un tridente insieme a Kenan Yildiz e Arda Guler. Oltre a essere un obiettivo del calciomercato Lazio, c’è l’interesse di diversi club di Premier League come Newcastle United, Aston Villa e West Ham che però sono frenati dalla richiesta del Galatasaray del pagamento della clausola rescissoria dal valore di 30 milioni, la Lazio invece sembrerebbe disposta a pagarla ma prima cercherà di abbassare il prezzo partendo da un’offerta di 20 milioni.