CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Diogo Leite pista concreta. Newcastle, follie per Thiaw (4 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LEITE AL CENTRO DELLA DIFESA

Il calciomercato del Milan cerca di accelerare per l’acquisto di Diogo Leite, difensore centrale dell’Union Berlino, classe 1999. I rossoneri hanno monitorato la sua crescita e, con l’approvazione del nuovo tecnico Paulo Fonseca, potrebbero puntare a chiudere l’affare in tempo per il ritiro estivo a Milanello. Attualmente, il club tedesco chiede tra i 15 e i 18 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma il management del Milan sta lavorando per abbassare il prezzo.

Nella scorsa stagione, Diogo Leite ha collezionato 40 presenze e segnato un gol in Coppa di Germania. Oltre a Leite, il Milan sta cercando di concludere rapidamente anche l’accordo con il Tottenham per l’esterno brasiliano Emerson Royal, con un investimento che potrebbe arrivare a 20 milioni di euro, bonus inclusi. Secondo Sky Sport, l’urgenza di chiudere per il difensore portoghese è dettata dall’interesse di altre squadre, soprattutto dalla Premier League e dal Bologna, che sta cercando un sostituto per Riccardo Calafiori, sempre più vicino al trasferimento all’Arsenal.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, THIAW VERSO LA PREMIER?

Intanto il calciomercato del Milan potrebbe far registrare anche un’uscita importante: il Newcastle continua a puntare su Malick Thiaw. SportMediaset riporta che il club rossonero, pur non avendo intenzione di cedere il difensore tedesco, potrebbe considerare un’offerta irrinunciabile per un addio già quest’estate. Dopo una stagione non completamente convincente, l’ex Schalke non è tra gli incedibili del Milan. Secondo l’emittente, una proposta di 25-30 milioni di euro potrebbe portare al via libera per il suo trasferimento in Premier League.

L’idea di uno scambio di calciomercato con Trippier sembra invece da escludere, poiché il Milan come detto ha individuato in Emerson Royal il profilo ideale per la corsia destra. I rapporti tra le dirigenze di Milan e Newcastle sono buoni, come dimostrato dall’operazione Tonali della scorsa estate, che ha visto il passaggio del giocatore ai Magpies per 80 milioni di euro. Quest’estate, il Newcastle potrebbe tornare a fare acquisti a Milanello, con Thiaw nel mirino già da diverse settimane. Nella scorsa stagione, Thiaw ha totalizzato 30 presenze tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.











