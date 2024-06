Calciomercato Milan news/ Quanti esuberi! Saelemaekers e Origi vicini alla cessione (28 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SAELEMAEKERS CONTESO TRA JUVENTUS E ATALANTA

Nella gestione del calciomercato Milan non c’è solo il lavoro in entrata a tenere impegnata la dirigenza rossonera anche perché sono tanti gli esuberi da gestire e non sarà così scontato trovare una sistemazione per tutti. Da Alexis Saelemaekers a Divock Origi sono numerosi gli esuberi in casa Milan con i rossoneri che stanno portando avanti diverse trattative per riuscire a monetizzare e alleggerire il bilancio con la partenza di diversi grossi stipendi. Secondo il Corriere dello Sport, il Milan vorrebbe risolvere tutte le situazioni di calciomercato entro l’8 luglio 2024 quando la squadra inizierà la preparazione pre stagionale a Milanello per preparare quello che sarà un campionato molto complicato. Il nome con più mercato è quello di Saelemaekers che è conteso tra Juventus e Atalanta con i bianconeri che vorrebbero riportarlo a Thiago Motta mentre i bergamaschi cercano rinforzi per allungare il reparto offensivo senza spendere grosse cifre.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, QUANTI ESUBERI DA PIAZZARE!

Non c’è solo Saelemaekers nel calciomercato Milan in uscita anche perché gli esuberi sono tanti e l’idea è quella di sistemarli tutti per consegnare una rosa completa e senza grossi problemi di gestione per Fonseca. Anche Divock Origi è in partenza e, dopo la pessima stagione in prestito al Nottingham Forest, ha mercato solo in Turchia anche per via del pesantissimo ingaggio che toglie 8 milioni lordi annui alla società rossonera. Vicini all’uscita anche i due ex Primavera Lorenzo Colombo e Daniel Maldini che si sono ritrovati in prestito a Monza nella scorsa stagione ma, adesso, sono pronti a partire a titolo definitivo. Per Daniel Maldini sarà ancora Monza il futuro mentre per Colombo c’è interesse in diversi club di Serie A ma ancora nulla di veramente concreto se non un timido tentativo di Hellas Verona e Venezia. Fuori dal progetto anche Tommaso Pobega che non verrà preso in considerazione da Fonseca e piace alla Fiorentina con il Torino che continua a monitorare la situazione e spera in un ritorno dopo l’ottima stagione giocata in prestito con i granata.











